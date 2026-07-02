Xuất hiện hình ảnh Messi bật cười gây bão mạng khi được kiểm tra an ninh cực kỳ gắt gao

Messi bị kiểm tra an ninh, vẫn cười nắc nẻ

Messi và đội tuyển Argentina đã chia tay Kansas City sau gần 1 tháng đóng quân tại đây để thi đấu các trận vòng bảng. Họ vừa đến Miami để chuẩn bị cho trận gặp Cabo Verde tại vòng 32 đội lúc 5 giờ ngày 4.7 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens.

Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ cho chuyến hành trình đến Miami. Đây còn được xem là chuyến trở về nhà thi đấu của Messi, do anh đang khoác áo CLB Inter Miami và được phần lớn người hâm mộ ở Florida ủng hộ, theo Diario Ole.

Messi cười sảng khoái khi nhìn thấy những thứ bên trong ba lô của Cristian Romero Ảnh: Chụp màn hình clip MARCA

Tuy nhiên, trước khi lên máy bay để bay đến Miami, Messi và toàn đội tuyển Argentina phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt ngay tại chân cầu thang lên máy bay, một hình thức thường thấy với tất cả các đội tuyển dự World Cup 2026 khi di chuyển nội địa nước Mỹ và trên các chuyến bay thuê chuyến (charter).

Thay vì khó chịu, Messi rất thoải mái với hình thức này, vì anh đã quen với quy định do cũng thường xuyên di chuyển thi đấu trước đây cùng Inter Miami. Danh thủ này còn bị bắt gặp bật cười nắc nẻ khi trông thấy người đồng đội trung vệ Cristian Romero dở khóc dở cười, vì bị các nhân viên an ninh phát hiện một vật dụng trong ba lô có lẽ là không được phép mang theo.

"Phản ứng của Messi khi nhìn thấy những thứ bên trong ba lô của Cristian Romero cực kỳ hài hước và đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Các hình ảnh cũng cho thấy Messi hết sức thoải mái. Anh liên tục trò chuyện với mọi người xung quanh, trong lúc vẫn vui vẻ thực hiện các đề nghị để các nhân viên an ninh kiểm tra như quy định", báo Tây Ban Nha, MARCA mô tả.

Theo nhà báo Gaston Edul: "Đội tuyển Argentina sau khi có mặt ở Miami, họ sẽ bắt đầu có các buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Cabo Verde (từ ngày 3.7, giờ Việt Nam). HLV Scaloni sẽ có cuộc họp báo trong cùng ngày.

Đội sẽ tập tại cơ sở tập luyện của Inter Miami, nơi Messi đang thi đấu. HLV Scaloni sẽ kiểm tra các trường hợp, bao gồm khả năng Cristian Romero hoặc Otamendi đá chính. Tương tự là hậu vệ Medina hay Tagliafico. Và cuối cùng, tiền đạo Lautaro Martinez hay Alvarez, ai sẽ đá chính cùng Messi trên hàng công".