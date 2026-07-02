Messi trở về ‘nhà’ trước cuộc gặp Cabo Verde, cơn sốt lên đỉnh điểm

Cơn sốt Messi lên đỉnh điểm

Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS trụ sở tại Mỹ, trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp đối thủ ở vòng 32 đội, hiện được xác định là Cabo Verde, cùng trận Colombia gặp Bồ Đào Nha ở vòng bảng thi đấu ngày 28.6 vừa qua, là hai trận đấu ở Miami tại World Cup 2026 đã được người hâm mộ đánh dấu ngay từ đầu. Vé của các trận này đã bán hết từ lâu và gần như ngay lập tức.

Sức nóng Messi tăng nhiệt, khi danh thủ này và đội tuyển Argentina trở về Miami thi đấu trận vòng 32 đội gặp Cabo Verde Ảnh: Reuters

"Những vé còn lại, chỉ là số vé dành riêng cho các đội sẽ có khả năng thi đấu trận dự kiến diễn ra tại đây. Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã nhanh tay mua hết phần vé của mình khi dự báo người hâm mộ Argentina tiếp tục đổ về Florida.

Con số hiện nay lên đến hơn 70.000 người, trong khi sức chứa sân Hard Rock dành cho các trận bóng đá chỉ 64.478 người. Có cảm giác, số lượng khán giả Argentina hiện nay đủ lấp đầy gấp 3 lần sức chứa sân Hard Rock, hay còn lại là Miami, theo quy định tạm thời của FIFA", Diario AS cho biết.

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Trong khi đó, đây là lần đầu tiên tại World Cup 2026 Messi mới trở lại Miami để thi đấu, sau ba trận vòng bảng đóng quân và thi đấu ở Kansas City cùng tại Arlington, Texas. Đây là nơi yêu thích nhất của Messi. Thậm chí, những CĐV đối địch với Messi và CLB Inter Miami tại giải MLS (Mỹ) là Orlando City SC, cũng chào đón nồng nhiệt danh thủ 39 tuổi người Argentina khi trở về nhà thi đấu.

"Sân Hard Rock chắc chắn sẽ phủ kín khán giả Argentina đến xem cầu thủ mà họ coi là vị vua của mình trên sân khấu mà anh yêu thích nhất: World Cup. Dù chỉ gặp Cabo Verde dưới cơ, đội đã gây nhiều bất ngờ từ đầu giải. Nhưng ở vòng đấu loại trực tiếp này khi mọi thứ còn chưa diễn ra, tất cả đều ở thế cân bằng.

CĐV Argentina tìm mọi cách vào sân để ủng hộ Messi và đội nhà tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup Ảnh: Reuters

CĐV Argentina không muốn cuộc vui dừng lại, họ sẽ ra sức và tìm mọi cách vào sân để ủng hộ Messi và đội nhà tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup", Diario AS cho biết thêm.

Trước sức nóng quá lớn này, Chủ tịch AFA, ông Claudio Tapia thừa nhận: "Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo sẽ có càng nhiều vé càng tốt cho CĐV Argentina. Liên đoàn đang nỗ lực tối đa. Chúng tôi truy tìm những vé chưa sử dụng của các liên đoàn khác, đến thị trường bán lại và cả những vé có sẵn sau khi các kịch bản ở các đội khác vào vòng 32 đội sẽ thi đấu tại đây không thành. Chúng tôi làm tất cả vì CĐV Argentina".

Cũng theo Diario AS, lễ hội của các CĐV Argentina đã bắt đầu trên các đường phố lớn ở Miami như tại Đại lộ Collins diễn ra từ ngày 2.7 (giờ Việt Nam), sau khi Messi và toàn đội đã đến đây. Họ cũng sẽ tổ chức cuộc tụ tập banderazo truyền thống, là lễ hội diễu hành và cổ vũ truyền thống đặc trưng của người Argentina, kéo dài đến tận ngày thi đấu (4.7) và cả sau đó.