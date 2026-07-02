Tiết lộ kịch bản sút luân lưu của đội tuyển Brazil, Neymar bị ‘ép’ sút quả đầu?

Brazil giữ kịch bản sút luân đến trận gặp Na Uy

Theo báo Brazil, Estadao, HLV Ancelotti đã chọn kịch bản sút luân lưu trong trận gặp Nhật Bản, và dự định tung Neymar vào sân trong hiệp phụ thứ hai, nếu hai đội hòa nhau và phải quyết định thắng thua bằng loạt sút 11 m.

Tuy nhiên, bàn thắng của Martinelli phút 90+5 đã phá vỡ kịch bản này một cách đầy ngọt ngào, giúp đội tuyển Brazil lội ngược dòng ngoạn mục thắng tỷ số 2-1 để đi tiếp mà không cần đến các hiệp phụ hay loạt sút luân lưu.

HLV Ancelotti đã có những tính toán cho đội tuyển Brazil ở loạt sút luân lưu, nhưng ông vẫn có thể thay đổi phút chót nếu phát hiện cầu thủ có biểu hiện lo lắng Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, kịch bản này vẫn được giữ lại cho trận đấu tiếp theo khi Brazil gặp Na Uy tại vòng 16 đội thi đấu lúc 3 giờ ngày 6.7 trên MetLife, theo Estadao. Báo này cũng tiết lộ, trong loạt sút luân lưu dự định mà HLV Ancelotti đã tính đến, Neymar đã được chọn là người sút quả 11 m đầu tiên.

Điều này khác hẳn trước đây, như tại World Cup 2022, Neymar được chọn hoặc đã chọn sút ở lượt thứ 5, nhưng không có cơ hội sút, sau khi đội tuyển Brazil dưới thời HLV Tite bị Croatia đánh bại ở loạt sút luân lưu này với tỷ số 2-4 và bị loại ở vòng tứ kết (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính). Chính sự lựa chọn này đã khiến HLV Tite sau đó bị báo chí Brazil chỉ trích kịch liệt và phải từ chức.

"HLV Ancelotti không muốn lặp lại sai lầm này. Ông quyết định chọn Neymar sút quả đầu tiên, bất kể cầu thủ này đồng ý hay không. Nhưng đó là mệnh lệnh. Bên cạnh đó, tiền đạo Igor Thiago cũng được chọn, nhờ tỷ lệ sút 11 m thành công rất cao ở các buổi tập.

Trong số những cầu thủ khác còn thi đấu trên sân có tên trong danh sách là Bruno Guimaraes, Martinelli và Endrick, những người cũng có thành tích sút 11 m rất tốt, cộng thêm Vinicius dù cầu thủ này không phải là chuyên gia sút 11 m, nhưng đã tập luyện rất nhiều gần đây", Estadao cho biết thêm.

Neymar không có cơ hội ra sân ở trận gặp Nhật Bản, nhưng nhiều khả năng sẽ thi đấu ở trận gặp Na Uy tại vòng 16 đội Ảnh: Reuters

Trong khi đó, trung vệ Marquinhos, người sút hỏng quả 11 m quyết định ở trận thua Croatia năm 2022, cũng đang tập luyện cật lực các cú sút 11 m để có cơ hội chuộc lỗi từ 4 năm trước. Ngoài ra, danh sách sút luân lưu của Brazil còn có hai cầu thủ dự phòng khác là Raphinha, đang bị chấn thương vừa trở lại tập luyện, và tiền vệ kỳ cựu Casemiro.

"Mặc dù vậy, cũng sẽ tùy thuộc vào thực tế trên sân, nếu bước vào loạt sút luân lưu, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về HLV Ancelotti qua cuộc nói chuyện với các cầu thủ ngay trước loạt sút. Nếu ai đó thiếu tự tin, họ sẽ bị loại khỏi danh sách", Estadao nhấn mạnh.

Cũng theo báo Estadao: "HLV Ancelotti đã kể lại một trường hợp tương tự trước đây, đó là vào tháng 3.2025, ngay trước khi rời Real Madrid để đến dẫn dắt đội tuyển Brazil. Trong loạt sút luân lưu với Atletico Madrid tại vòng 16 đội Champions League, ông đã bất ngờ chọn Rudiger thay thế Endrick sút lượt cuối, dựa trên biểu cảm khuôn mặt của cầu thủ người Brazil này cho thấy anh đang lo lắng hơn bình thường.

Dự cảm này của Ancelotti đã đúng, Rudiger thực hiện thành công quả 11 m quyết định giúp Real Madrid giành chiến thắng. Vì vậy, ông sẽ tiếp tục duy trì điều này với đội tuyển Brazil ở trận quyết đấu với Na Uy sắp tới".