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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo nguy cơ cao phải ngồi dự bị trận sống còn đấu Croatia, HLV Martinez tạo cú sốc?

Giang Lao
Giang Lao

Theo các nguồn tin từ báo chí Bồ Đào Nha, HLV Roberto Martinez sẽ có quyết định gây sốc khi dự kiến để danh thủ Ronaldo ngồi dự bị trong trận đấu với Croatia lúc 6 giờ ngày 3.7 tại vòng 32 đội.

Ronaldo dự bị, Bồ Đào Nha bắt đầu lại World Cup

HLV Martinez đã nói đầy ẩn ý trong cuộc họp báo trước trận gặp Croatia, rằng: "Bây giờ, Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu lại World Cup một lần nữa". Theo báo chí Bồ Đào Nha, điều này cũng có nhiều khả năng nhà cầm quân này sẽ để danh thủ Ronaldo ngồi dự bị, và lựa chọn đội hình với các nhân sự trẻ, khỏe và linh động hơn.

Ronaldo nguy cơ cao phải ngồi dự bị trận sống còn đấu Croatia, HLV Martinez tạo cú sốc?- Ảnh 1.

Ảnh: FPT PLAY

Ronaldo nguy cơ cao phải ngồi dự bị trận sống còn đấu Croatia, HLV Martinez tạo cú sốc?- Ảnh 2.

Liệu Ronaldo có khả năng ngồi dự bị trận gặp Croatia?

Ảnh: Reuters

"Croatia là đối thủ rất mạnh, một hòn đá tảng thực sự. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại World Cup, một World Cup thứ hai sau các trận vòng bảng khó khăn. Nhưng đó là sự chuẩn bị quan trọng cho trận đấu sắp tới. 

Các khía cạnh cần cải thiện, chúng tôi đã làm tốt, những thứ khác thì không. Nhưng mọi người hiện đã chuẩn bị sẵn sàng. Tổng cộng đã có 21 cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu. Với Bernardo Silva, chúng tôi không thể mạo hiểm với anh ấy ở trận gặp Colombia (hòa 0-0 cuối vòng bảng), vì đã nhận 1 thẻ vàng", HLV Martinez giải thích.

Trong khi đó, HLV Zlatko Dalic của Croatia không nhìn vào cuộc đối đầu với Ronaldo của Bồ Đào Nha trên hàng công, mà nhìn vào hàng tiền vệ của đội tuyển này trong cuộc đối đầu giữa hai đội.

"Tôi tin rằng đây sẽ là cuộc chiến giữa các tiền vệ. Bồ Đào Nha có những cầu thủ xuất sắc ở tuyến giữa. Họ rất giỏi về chiến thuật. Trong trận đấu này, mỗi sai lầm sẽ bị trừng phạt", HLV Dalic đánh giá trong cuộc họp báo ở Toronto (Canada), nơi diễn ra trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia trên sân BMO Field.

Chia tay Modric hoặc Ronaldo

Bồ Đào Nha sở hữu bộ ba tiền vệ gồm Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes, nhưng sự chú ý lại luôn tập trung nhiều vào sự hiện diện của Ronaldo trên hàng công hay không. 

HLV Dalic cho rằng: "Bồ Đào Nha là đội luôn tìm kiếm sự kiểm soát trận đấu thông qua việc sở hữu bóng. Họ có rất ít điểm yếu, và luôn tạo ra nhiều rủi ro và nguy hiểm cho đối thủ. Chúng tôi phải chiến đấu với họ ở khu vực đó".

Ronaldo nguy cơ cao phải ngồi dự bị trận sống còn đấu Croatia, HLV Martinez tạo cú sốc?- Ảnh 3.

HLV Dalic của Croatia không nhìn vào cuộc đối đầu với Ronaldo của Bồ Đào Nha trên hàng công

Ảnh: Reuters

Cuộc đấu ở giữa sân giữa hai đội, cũng là cuộc quyết đấu của danh thủ 40 tuổi Luka Modric cùng với người đồng đội Martin Baturina, người đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh ở trận ra quân, và Petar Sucic, người đã lập công vào lưới Ghana, trước bộ ba trứ danh của Bồ Đào Nha trên.

Croatia đã cho thấy sự kiên cường làm nên tên tuổi của họ tại các kỳ World Cup gần đây, sau thất bại ở trận mở màn trước Anh (tỷ số 2-4), họ đã giành chiến thắng 1-0 trước Panama và 2-1 trước Ghana, để giành vé đi tiếp. 

Modric cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup có pha kiến tạo thành bàn tại giải đấu năm nay. Pha kiến tạo đó đầy tính quyết định ở trận thắng Ghana tỷ số 2-1.

Trùng hợp, trận đấu giữa Bồ Đào Nha gặp Croatia tại Toronto, cũng là trận đấu cuối cùng của thành phố chủ nhà này tại World Cup 2026, và cũng có thể là màn chia tay bóng đá đỉnh cao của Modric hoặc Ronaldo.

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