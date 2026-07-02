HLV Tuchel ví Kane như cá mập, âu lo tột độ vì phải quyết đấu Mexico ở độ cao hơn 2.200 m

Đội tuyển Anh không chấp nhận thất bại

"Thật vậy, đội bóng hôm nay không chấp nhận thất bại. Thật dễ dàng để bỏ cuộc, thật dễ dàng để chấp nhận kết quả. Tôi không thấy bất kỳ điều nào trong số đó và đó là một dấu hiệu rất, rất tốt", HLV Tuchel chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu đội tuyển Anh ngược dòng thắng CHDC Congo với tỷ số 2-1 ngày 2.7 ở vòng 32 đội.

HLV Tuchel hài lòng khi đội tuyển Anh vượt qua CHDC Congo, nhưng thừa nhận phía trước là Mexico mới cực kỳ khó nhằn Ảnh: Reuters

Ông giải thích thêm: "Điều đó khiến tôi rất tự hào vì họ đã làm những gì cần thiết. Hôm nay, trận đấu rất khó khăn, nhưng họ đã thể hiện bản lĩnh và chúng tôi đã giành được một chiến thắng xứng đáng, dù là chiến thắng nhờ các bàn thắng muộn".

Chân sút Harry Kane ghi liên tiếp 2 bàn cho đội tuyển Anh ở các phút cuối trận 75 và 86, qua đó lật ngược thế cờ ngoạn mục thắng lại CHDC Congo với tỷ số 2-1 sau khi Cipenga sớm mở tỷ số cho đại diện châu Phi ở phút thứ 7.

Đội tuyển Anh còn phụ thuộc vào Harry Kane đến bao giờ?

Cú đúp này cũng giúp Kane gia nhập cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn, xếp sau Messi và Mbappe (6 bàn), trong khi cân bằng với Haaland (cũng có 5 bàn), và xếp trên Vinicius, Ousmane Dembele (cùng 4 bàn). Cầu thủ Ismaila Sarr (Senegal) cũng ghi 4 bàn, nhưng đội nhà đã bị loại (thua đội tuyển Bỉ tỷ số 2-3 cũng ở vòng 32 đội).

Kane hiện có tổng cộng 13 bàn tại World Cup, là cầu thủ vẫn còn thi đấu để cạnh tranh với Messi và Mbappe (lần lượt ghi 19 và 18 bàn), trong danh sách các chân sút ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở lịch sử World Cup. Kane đã vượt kỷ lục nhiều năm của Lineker và Ronaldo (Bồ Đào Nha) đều có 10 bàn.

HLV Tuchel ví Kane và các đối thủ trong cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026 'như những con cá mập' Ảnh: Reuters

Đánh giá về Kane và cuộc đua ghi bàn cực khủng ở World Cup 2026 hiện nay, HLV Tuchel thừa nhận: "Tất cả họ như những con cá mập. Nếu ngửi thấy mùi máu, họ sẽ đến và ghi bàn. Thật điên rồ. Nhưng Kane cũng quá giỏi. Cậu ấy là đội trưởng, là người lãnh đạo của chúng tôi, và quyết định trận đấu bằng những pha dứt điểm không thể tin được. Hôm nay, hai bàn. Bàn thắng thứ hai thực sự là một pha lập công tuyệt vời".

Gặp Mexico tại Azteca là bất lợi rất lớn

HLV Tuchel cũng sớm có đánh giá về trận vòng 16 đội khi gặp Mexico trên sân Azteca ở Mexico City, nơi có độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển. Đây là sân vận động cao nhất tại World Cup 2026. Các cầu thủ Anh có thể gặp khó khăn với tình trạng mệt mỏi nhanh hơn và say độ cao, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Sân Azteca là một lợi thế quá lớn của đội tuyển Mexico Ảnh: Reuters

"Chắc chắn rồi, thi đấu với Mexico tại Azteca, và sẽ có rất, rất nhiều trở ngại đang chờ đợi chúng tôi. Chưa kể độ cao sẽ là một bất lợi lớn, bởi vì chúng tôi không thể thích nghi về mặt thể chất trong vòng 4 ngày.

Điều đó là không thể và có thể sẽ còn nhiều trở ngại hơn nữa. Theo tôi hiểu, thì chúng tôi không thể thích nghi với độ cao. Đó là một lợi thế rất lớn mà Mexico sẽ có. Nó cần quá nhiều thời gian. Chúng tôi chỉ có ba ngày giữa trận đấu này.

Về mặt thể chất, việc thích nghi với độ cao này là không thể. Chúng tôi đã biết điều đó từ trước, vì vậy đây chỉ là một điều, một bất lợi mà chúng tôi phải đối mặt, và tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện thái độ sẵn sàng cho điều đó, và từ đó chúng tôi sẽ tiếp tục", HLV Tuchel bày tỏ.

Mexico đã thi đấu hầu hết tất cả các trận đấu của họ tại sân vận động Azteca ở World Cup 2026. Trận gần nhất, họ đánh bại Ecuador tỷ số 2-0 ở vòng 32 đội, vốn là đội ở khu vực Nam Mỹ và cũng rất quen với độ cao.

Đội đồng chủ nhà Mexico cũng bất bại trong 10 trận đấu tại World Cup trên sân nhà Azteca. Họ đã thắng cả 4 trận đấu tại World Cup năm nay, ghi được 8 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Lời cảnh báo nặng ký đã sớm gửi đến đội tuyển Anh của HLV Tuchel.