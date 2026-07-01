World Cup 2026: Mexico có chiến thắng lịch sử sau 40 năm, đêm hội triệu người hóa bi kịch thảm khốc

Đội tuyển Mexico vừa trải qua một trong những đêm đáng nhớ nhất của bóng đá nước này. Chiến thắng 2-0 trước Ecuador không chỉ giúp "El Tri" giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, mà còn đánh dấu lần đầu tiên sau 40 năm họ thắng một trận đấu thuộc vòng knock-out của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại SVĐ Azteca ở Mexico City, hàng triệu người hâm mộ đã tràn xuống các tuyến phố trung tâm để ăn mừng. Theo Thị trưởng Mexico City Clara Brugada, khoảng 1 triệu người tập trung tại khu vực tượng đài Thiên thần Độc lập (Angel of Independence) và đại lộ Paseo de la Reforma, biến trung tâm thủ đô thành biển người kéo dài suốt đêm.

CĐV Mexico ăn mừng sau khi đội nhà giành chiến thắng lịch sử ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Niềm vui không trọn vẹn của Mexico

Tuy nhiên, sự cuồng nhiệt quá mức đã dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Theo thông báo từ Sở Y tế Mexico City, một người đàn ông 44 tuổi và một phụ nữ 19 tuổi đã tử vong do ngạt thở sau khi bị mắc kẹt trong dòng người đông nghịt gần khu vực tượng đài Thiên thần Độc lập. Các đội cấp cứu đã lập tức tiến hành hồi sức tích cực nhưng không thể cứu sống các nạn nhân.

"Chúng tôi xác nhận một người đàn ông 44 tuổi và một phụ nữ 19 tuổi đã tử vong do ngạt thở sau các nỗ lực hồi sức khẩn cấp", cơ quan y tế thành phố cho biết.

Trong khi đó, một số hãng tin Mexico như Excelsior đưa tin thêm về trường hợp tử vong thứ ba. Nạn nhân là một phụ nữ 48 tuổi, được phát hiện bất tỉnh tại khu phố Juarez và sau đó qua đời tại bệnh viện.

Bi kịch xảy ra giữa bầu không khí lễ hội chưa từng có tại Mexico. Trước trận đấu, hàng nghìn người đã tập trung dọc đại lộ Paseo de la Reforma để theo dõi màn so tài với Ecuador qua các màn hình khổng lồ được lắp đặt ngoài trời. Khi đội nhà giành chiến thắng, dòng người tiếp tục đổ về khu vực tượng đài Thiên thần Độc lập - địa điểm quen thuộc cho các lễ ăn mừng thể thao lớn của đất nước.

Điều đáng nói là trước đó chính quyền địa phương từng khẳng định các hoạt động cổ vũ và ăn mừng diễn ra trong "bầu không khí hòa bình, trật tự và hân hoan". Hệ thống giao thông công cộng thậm chí phải đóng một số ga tàu điện ngầm gần khu vực trung tâm để giảm tải áp lực từ lượng người đổ về quá đông.

Sau khi nhận được báo cáo về các trường hợp bất tỉnh, lực lượng cứu hộ và y tế đã được triển khai khẩn cấp. Thị trưởng Clara Brugada cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cam kết chính quyền sẽ hỗ trợ đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng.

"Tất cả các quy trình cứu hộ đã được kích hoạt ngay lập tức. Thật đáng tiếc, các nạn nhân đã không qua khỏi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của họ", bà Brugada viết trên mạng xã hội.

Đội tuyển Mexico thể hiện phong độ ấn tượng kể từ đầu World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Bi kịch càng khiến người dân Mexico thêm tiếc nuối bởi đây lẽ ra là đêm hội lịch sử của bóng đá nước nhà. Trên sân Azteca huyền thoại, các bàn thắng của Julian Quinones và Raul Jimenez đã giúp Mexico đánh bại Ecuador 2-0, chấm dứt cơn khát chiến thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup kéo dài suốt 4 thập kỷ.

Đoàn quân của HLV Javier Aguirre hiện vẫn bất bại tại World Cup 2026 và sẽ tiếp tục thi đấu trên sân nhà ở vòng 16 đội. Kể từ đầu giải, đội tuyển Mexico là một trong những đội chơi ấn tượng nhất, ghi 8 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào. Ở vòng 16 đội, đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và CHDC Congo.