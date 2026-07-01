World Cup 2026: Thất bại đắng cay của đội tuyển Nhật Bản và ‘nghịch lý của sự hoàn hảo‘

"Người ta hỏi tôi tại sao không ăn mừng, nhưng bóng đá cũng chính là nơi để thể hiện sự tôn trọng. Đúng là chúng tôi vui vì chiến thắng, nhưng khi tiếng còi kết thúc trận, tôi nhìn sang và thấy một đội tuyển Nhật Bản đã cống hiến tất cả những gì họ có. Họ đã chiến đấu với một tinh thần quả cảm phi thường, và tôi hiểu rất rõ nỗi đau mà một thất bại như vậy mang lại", Carlo Ancelotti, HLV đội tuyển Brazil, nói sau trận thắng Nhật 2-1 tại vòng loại trực tiếp World Cup 2026.

Martinelli (Brazil) ghi bàn ở phút bù giờ hiệp 2 ấn định tỷ số 2-1 trong trận Brazil - Nhật Bản ẢNH: AFP/JAPAN TIMES

Tiến gần đẳng cấp hàng đầu

Nhật Bản bước vào giải đấu với hình ảnh quen thuộc: một tập thể gọn gàng, kỷ luật và được tổ chức chặt chẽ. Họ không sở hữu nhiều ngôi sao có thể định đoạt trận đấu theo cách truyền thống, nhưng lại có một hệ thống vận hành đồng bộ, khi mọi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình trong cấu trúc chung.

Dưới thời HLV Hajime Moriyasu, Nhật Bản duy trì lối chơi pressing tập thể, di chuyển có tổ chức và chuyển trạng thái nhanh. Họ kiểm soát không gian tốt, giữ cự ly đội hình ổn định và hạn chế tối đa sai lầm cá nhân. Trong nhiều thời điểm, Nhật Bản không hề lép vế trước các đối thủ mạnh hơn về thể hình hay đẳng cấp cá nhân. "Khoảng cách giữa chúng tôi đang thu hẹp lại", HLV Moriyasu nói với các phóng viên sau trận đấu. "Brazil là một đội bóng hàng đầu, nhưng chúng tôi chắc chắn đang tiến gần đến đẳng cấp đó".

Điểm đáng chú ý tại World Cup 2026 không chỉ nằm ở cách tuyển Nhật vận hành trong thi đấu, mà còn ở quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm trước đó. Nhật Bản thường xuyên tổ chức các trận giao hữu với những đội tuyển hàng đầu thế giới, từ châu Âu đến Nam Mỹ. Những trận đấu này không đơn thuần mang tính thử nghiệm, mà là cách họ "đặt hệ thống vào áp lực thật", kiểm tra khả năng thích ứng trước các phong cách bóng đá đa dạng và cường độ cao. Chính điều đó giúp Nhật Bản duy trì được sự ổn định khi bước vào sân chơi World Cup.

Ở các kỳ World Cup gần đây, Nhật Bản luôn là một đội bóng "khó chịu". Họ tổ chức tốt, kiểm soát trận đấu ổn định và hạn chế sai lầm. Nhưng khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp, họ thường thiếu một khoảnh khắc mang tính bẻ gãy thế trận.

Đầu tư lâu dài

Sự tiến bộ của bóng đá Nhật Bản là kết quả của một quá trình dài, bắt đầu từ hệ thống giáo dục và được mở rộng qua J-League. Từ bóng đá học đường đến đại học, rồi lên chuyên nghiệp, Nhật Bản xây dựng một chuỗi đào tạo khép kín, nơi cầu thủ được rèn luyện trong môi trường cạnh tranh cao và giàu tính kỷ luật.

Ở cấp độ trung học, các giải đấu mang tính tuyển chọn khốc liệt. Lên đại học, cầu thủ được hoàn thiện về thể lực và tư duy chiến thuật. Khi bước vào J-League, họ đã có nền tảng đủ vững để hòa nhập với bóng đá chuyên nghiệp. Kết quả là Nhật Bản tạo ra một thế hệ cầu thủ ổn định, hiểu hệ thống, hơn là những cá nhân chơi bóng dựa trên cảm hứng thuần túy.

Ở bóng đá nữ, Nhật Bản từng đạt đỉnh cao với chức vô địch World Cup 2011. Thành công này phản ánh rõ hơn hiệu quả của mô hình tổ chức, trong bối cảnh yếu tố thể chất và cá nhân không tạo ra chênh lệch quá lớn.

Khi sự hoàn hảo trở thành giới hạn

Nhìn tổng thể tại World Cup 2026, Nhật Bản đã khẳng định vị thế của một trong những đội tuyển được tổ chức tốt nhất ngoài nhóm "cường quốc" truyền thống. Họ không còn là hiện tượng gây bất ngờ, mà trở thành đối thủ luôn duy trì kỷ luật và sự ổn định xuyên suốt 90 phút.

Nhưng ở đẳng cấp cao nhất, sự ổn định không đủ để định đoạt kết quả. Các trận đấu thường được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ, nơi một khoảnh khắc cá nhân hoặc sai số bất ngờ có thể làm thay đổi cục diện, dù thế trận trước đó được kiểm soát chặt chẽ đến đâu.

Họ đã tiến rất gần đến sự hoàn hảo. Nhưng chính điều đó lại tạo ra một nghịch lý của bóng đá hiện đại: làm thế nào để một cỗ máy vận hành trơn tru có thể tạo ra khoảnh khắc vượt khỏi chính khuôn khổ mà nó được xây dựng.

Và ở ranh giới ấy, đội tuyển Nhật vẫn dừng lại, và sự kỳ vọng đã bắt đầu chuyển hướng sang World Cup 2030.