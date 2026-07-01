Dự đoán tỷ số đội tuyển Mỹ vs Bosnia & Herzegovina: Chủ nhà thắng nhẹ nhàng

'Thiên thời, địa lợi, nhân hòa' cho đội tuyển Mỹ

Sân vận động Levi's (California) với sức chứa khoảng 70.000 chỗ ngồi dự kiến chật kín khi đội chủ nhà Mỹ tiếp đón Bosnia & Herzegovina vốn bị đánh giá yếu hơn. Đội tuyển Mỹ lần lượt thắng Paraguay 4-1, thắng Úc 2-0, thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3, vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng.

Ảnh: TV360

Christian Pulisic gánh vác hàng tấn công đội tuyển Mỹ ẢNH: REUTERS

Ở trận cuối vốn chỉ mang tính thủ tục do đã chắc ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp, đội tuyển Mỹ chủ động giữ chân cho các trụ cột. Tất cả các gương mặt tốt nhất của đội tuyển Mỹ như Christian Pulisic, Folarin Balogun, Weston McKennie, Tyler Adams đều sẵn sàng cho trận đấu "một mất một còn" với đội tuyển Bosnia & Herzegovina.

Sức mạnh của đội tuyển Mỹ được thể hiện rõ qua 2 trận đầu vòng đấu bảng. Các học trò HLV Mauricio Pochettino chủ động đẩy cao đội hình, áp sát ngay trên phần sân đối thủ, đồng thời dùng tốc độ để phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương. Nhiều khả năng đội tuyển Mỹ sẽ áp dụng lối chơi sở trường này để đấu với Bosnia & Herzegovina.

Phòng thủ chờ cơ hội

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, đội tuyển Bosnia & Herzegovina sẽ không mạo hiểm. Họ từng chơi hay khi hòa Canada 1-1, thắng Qatar 3-1 nhờ phát huy sức mạnh tập thể, đặc biệt xây dựng hệ thống phòng thủ chặt chẽ. Nhiều khả năng đội tuyển Bosnia & Herzegovina chọn lối chơi lùi sâu về phần sân nhà, tổ chức phòng ngự với số đông. Mục tiêu của đội tuyển Bosnia & Herzegovina là làm giảm hưng phấn trong triển khai tấn công của đội tuyển Mỹ, đồng thời chờ thời cơ từ các tình huống phản công.

Chân sút kỳ cựu Edin Dzeko là niềm hy vọng trên hàng công đội tuyển Bosnia & Herzegovina ẢNH: REUTERS

Bộ ba Muharemovic, Kolasinac, Katic được kỳ vọng tạo thành bức tường phòng ngự chắc chắn cho đội tuyển Bosnia & Herzegovina, chống chọi sức tấn công của đội tuyển Mỹ. Trên hàng công, đội tuyển Bosnia & Herzegovina kỳ vọng vào chân sút kỳ cựu Edin Dzeko bên cạnh các tài năng trẻ Ermin Mahmic đã ghi 2 bàn ở vòng bảng và Kerim Alajbegovic từng lập siêu phẩm trong trận đấu với Qatar.

Opta đánh giá đội tuyển Mỹ khả năng thắng 67,5 %

Trong 3 lần chạm trán trước đó, đội tuyển Mỹ bất bại trước Bosnia & Herzegovina với 2 trận thắng, 1 trận hòa. Tuy nhiên tất cả các trận đấu này đều là giao hữu, chưa đánh giá hết sức mạnh của đội tuyển Mỹ lẫn Bosnia & Herzegovina.

Siêu máy tính Opta đánh giá đội chủ nhà Mỹ có khả năng giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức trước Bosnia & Herzegovina là 67,5 %, khả năng hòa 18,3 % và chiến thắng cho Bosnia & Herzegovina là 14,2 %. Bosnia & Herzegovina cũng có thống kê không tốt khi bị thủng lưới trong cả 6 trận đấu tại World Cup.

Dự đoán tỷ số: Đội tuyển Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina 2-0.











