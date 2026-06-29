Dự đoán tỷ số đội tuyển Đức vs Paraguay, World Cup 2026: Bùng nổ hiệp 2

Đội tuyển Đức hứa hẹn bùng nổ

Tại vòng bảng, đội tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann bùng nổ với 2 chiến thắng liên tiếp trước Curacao (7-1), Bờ Biển Ngà (2-1). Sau khi hoàn tất mục tiêu vào vòng trong với ngôi nhất bảng, "cỗ xe tăng" Đức để thua Ecuador ở lượt trận cuối với tỷ số 1-2.

Jamal Musiala (giữa) được kỳ vọng tỏa sáng khi cùng đội tuyển Đức đấu với Paraguay ẢNH: REUTERS

Ảnh: TV360

Trận thua trước Ecuador của đội tuyển Đức khiến không ít người hâm mộ đội bóng này tỏ ra "bất an" cho chặng đường phía trước, nhất là ở trận đấu đầu tiên vòng knock-out chạm trán với đội tuyển Paraguay. Tuy nhiên theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, nhìn ở góc độ tích cực, trận thua trước Ecuador là lời cảnh tỉnh giúp các tuyển thủ Đức trở lại mặt đất, tập trung cao độ khi vào vòng loại trực tiếp.

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Đội tuyển Đức có hàng tấn công được đánh giá rất mạnh khi ghi đến 10 bàn thắng qua 3 trận vòng bảng. Deniz Undav, Jamal Musiala, Florian Wirtz là những chân sút đáng gờm của cỗ xe tăng Đức. Bên cạnh đó thủ thành Manuel Neuer là điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên điều khiến đội tuyển Đức phải sớm khắc phục là khả năng phòng ngự khi bị thủng lưới cả 3 trận vòng bảng, trong đó có bàn thua từ đội yếu như Curacao.

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Đội tuyển Paraguay vào vòng loại trực tiếp bằng cửa phụ dành cho 8 đội hạng ba có thành tích tốt. Ở vòng bảng, đội tuyển Paraguay lùi sâu phòng ngự hiệu quả. Ngoài trận thua 1-4 trước chủ nhà Mỹ, đội tuyển Paraguay không để thủng lưới ở 2 trận còn lại trước Thổ Nhĩ Kỳ (thắng 1-0) và Úc (hòa 0-0). Vì thế theo nhận định của chuyên gia Đoàn Minh Xương, đội tuyển Paraguay sẽ chơi "tử thủ" trước đội tuyển Đức và chờ cơ hội ở các tình huống phản công.

Trong lần chạm trán trước đó tại vòng 16 đội tại World Cup năm 2002 diễn ra do Nhật Bản và Hàn Quốc đăng cai, đội tuyển Đức đánh bại Paraguay với tỷ số sít sao 1-0 với bàn thắng muộn của Oliver Neuville. Đó cũng là kỳ World Cup mà đội tuyển Đức vào chung kết sau đó về nhì khi thua Brazil.

Siêu máy tính Opta dự đoán đội tuyển Đức có 54,7% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, so với 23% của Paraguay còn khả năng hòa là 22,3%. Với thực lực của 2 đội cùng tính chất quan trọng của trận đấu "một mất một còn", chuyên gia Đoàn Minh Xương dự đoán đội tuyển Đức sẽ chơi kiểm soát từ đầu với nhịp độ vừa phải sau đó gia tăng sức ép tấn công và kết liễu đối thủ trong hiệp 2.

Dự đoán tỷ số: đội tuyển Đức thắng Paraguay 2-0 trong thời gian thi đấu chính thức.