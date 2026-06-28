Kết quả World Cup 2026 mới nhất hôm nay: Xác định đội thứ 29 vào vòng knock-out

Croatia là đội thứ 29 vào vòng knock-out tại World Cup 2026

Tại bảng L, đội tuyển Croatia thi đấu bùng nổ, đánh bại Ghana với tỷ số 2-1. Ở trận cùng giờ, đội tuyển Anh vượt qua Panama với tỷ số 2-0. Với kết quả này, đội tuyển Anh xếp nhất bảng L với 7 điểm. Đội tuyển Croatia từ việc xếp hạng ba (3 điểm), nguy cơ bị loại đã vươn lên xếp hạng nhì (6 điểm), đoạt vé đi tiếp vào vòng 32 đội. Đội tuyển Ghana (4 điểm) kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba nhưng cũng vào vòng knock-out bằng cửa phụ dành cho 8/12 đội xếp hạng ba có thành tích tốt.

Đội tuyển Anh vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng L ẢNH: REUTERS

Như vậy, tính đến hết lượt trận cuối bảng L đã xác định được 29/32 đội giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out World Cup 2026 là Mexico, Nam Phi (bảng A); Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina (bảng B); Brazil, Ma Rốc (bảng C); Mỹ, Úc, Paraguay (bảng D); Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador (bảng E); Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển (bảng F), Bỉ, Ai Cập (bảng G); Tây Ban Nha, Cabo Verde (bảng H), Pháp, Na Uy, Senegal (bảng I); Argentina (bảng J); Colombia, Bồ Đào Nha (bảng K); Croatia, Anh, Ghana (bảng L). 2 đội xếp hạng ba chính thức bị loại là Scotland (3 điểm, hiệu số -3) và Uruguay (2 điểm, hiệu số -1).

Đội tuyển Croatia (phải) giành ngôi nhì bảng L nhưng Ghana cũng đi tiếp với suất 8 đội hạng ba có thành tích tốt ẢNH: REUTERS

Chủ nhân 3 tấm vé cuối vào vòng 32 đội tại World Cup 2026 sẽ được xác định sau lượt trận cuối của bảng K và J diễn ra hôm nay. Tại bảng K diễn ra lúc 6 giờ 30, Colombia (6 điểm) đấu Bồ Đào Nha (4 điểm) còn Congo (1 điểm) đấu Uzbekistan (0 điểm). Ở bảng J diễn ra lúc 9 giờ với 2 cặp đấu: Algeria (3 điểm) gặp Áo (3 điểm), Jordan (0 điểm) gặp Argentina (6 điểm).

Bảng xếp hạng chung cuộc tại bảng L tại World Cup 2026:

Bảng xếp hạng các đội hạng ba:







