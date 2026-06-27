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Thể thao World Cup 2026

Kết quả World Cup 2026 mới nhất: Senegal qua mặt Hàn Quốc, Scotland gần như bị loại

Hoàng Lê
Hoàng Lê
Rạng sáng nay (27.6), tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn của lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026, tạo biến động mới trên bảng xếp hạng.

Kết quả khó lường ở World Cup 2026

Tại bảng I, đội tuyển Pháp xuất sắc đánh bại đội tuyển Na Uy với tỷ số 4-1 với cú hat-trick của Dembele. Kết quả này giúp đội tuyển Pháp xếp nhất bảng khi toàn thắng 3 trận, đạt 9 điểm còn Na Uy hạng nhì với 6 điểm.

Kết quả World Cup 2026 mới nhất: Senegal qua mặt Hàn Quốc, Scotland gần như bị loại- Ảnh 1.

Dembele ghi hat-trick giúp đội tuyển Pháp toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Ở trận còn lại của bảng I, đội tuyển Senegal vượt qua Iraq với tỷ số 5-0, Kết quả này giúp Senegal xếp hạng ba bảng đấu này với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là 2. Cũng nhờ đó, đội tuyển Senegal qua mặt đội tuyển Hàn Quốc trên bảng xếp hạng dành cho các đội hạng ba khi có cùng 3 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (2 so với -1). Vị trí hiện nay của đội tuyển Senegal là hạng 5 còn Hàn Quốc xếp hạng 7 khiến cơ hội đi tiếp của đội bóng châu Á trở nên hết sức mong manh bởi chỉ lấy 8/12 đội hạng ba thành tích tốt nhất đi tiếp trong khi còn đến 5 bảng chưa đấu lượt trận cuối. Việc đội tuyển Senegal chen chân lên nhóm trên cũng đẩy đội tuyển Scotland xuống hạng 9 (3 điểm, hiệu số -3) và gần như sẽ phải dừng bước ở World Cup 2026.

Kết quả World Cup 2026 mới nhất: Senegal qua mặt Hàn Quốc, Scotland gần như bị loại- Ảnh 2.

Đội tuyển Senegal vươn lên hạng 5 trong nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt sau chiến thắng đậm trước Iraq

ẢNH: REUTERS

Tính đến sau kết quả lượt trận cuối bảng I đã xác định được 19 đội đi tiếp vào vòng loại trực tiếp (32 đội) là Mexico, Nam Phi (bảng A); Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina (bảng B); Brazil, Ma Rốc (bảng C); Mỹ, Úc (bảng D); Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador (bảng E); Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển (bảng F); Pháp, Na Uy (bảng I); Argentina (bảng J); Colombia (bảng K). Các cặp đấu của vòng loại trực tiếp đã được xác định là: Nam Phi - Canada, Brazil - Nhật Bản, Hà Lan - Ma Rốc, Mỹ - Bosnia & Herzegovina, Na Uy - Bờ Biển Ngà.

Hôm nay, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra lượt trận cuối bảng H (lúc 7 giờ) giữa Cabo Verde với Ả Rập Xê Út, Uruguay với Tây Ban Nha và bảng G (lúc 10 giờ) giữa Ai Cập với Iran, New Zealand với Bỉ. Kết quả của loạt trận này sẽ xác định thêm những tấm vé tiếp theo vào vòng trong.

Xếp hạng bảng I kết thúc hôm nay ở World Cup 2026:

Kết quả World Cup 2026 mới nhất: Senegal qua mặt Hàn Quốc, Scotland gần như bị loại- Ảnh 3.

Vị trí các đội xếp hạng ba sau lượt cuối bảng I:

Kết quả World Cup 2026 mới nhất: Senegal qua mặt Hàn Quốc, Scotland gần như bị loại- Ảnh 4.





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