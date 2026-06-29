Dự đoán tỷ số đội tuyển Brazil vs Nhật Bản, World Cup 2026: Selecao khó thắng đậm

Hấp dẫn đại chiến Brazil với Nhật Bản tại World Cup 2026

Ở vòng bảng, đội tuyển Brazil hòa Ma Rốc 1-1, thắng Haiti và Scotland với cùng tỷ số 3-0, vào vòng loại trực tiếp với ngôi nhất bảng (7 điểm). Trong khi đó đội tuyển Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0, hòa Thụy Điển 1-1, xếp nhì vòng bảng.

Vinicius Junior (phải) hứa hẹn tỏa sáng khi cùng đội tuyển Brazil đấu Nhật Bản ở trận đầu vòng knock-out ẢNH: REUTERS

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết, đội tuyển Brazil dưới thời HLV người Ý Carlo Ancelotti đã cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự đồng thời vẫn phát huy được sức mạnh trên hàng công. Trong đó Vinicius Junior với khả năng hoạt động rộng, kỹ thuật khéo léo, dứt điểm sắc bén. Anh đã ghi được 4 bàn thắng ở vòng bảng ở World Cup 2026, đặc biệt phong độ ấn tượng khi ghi bàn ở cả 3 trận. Không chỉ có Vinicius Junior, hàng công của Brazil còn sở hữu Cunha (3 bàn), ngôi sao trẻ Rayan và cả chân sút kỳ cựu Neymar.



Trong khi đó đội tuyển Nhật Bản chơi bóng đầy năng lượng dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật khéo léo. Những pha phối hợp tấn công nhanh biến hóa của "Samurai xanh" đã gây khó cho đội mạnh như Hà Lan ở vòng bảng. Đáng chú ý đội tuyển Nhật Bản không phụ thuộc nhiều vào cá nhân mà phát huy sức mạnh của tập thể. Theo thống kê tại vòng bảng có đến 10 cầu thủ Nhật Bản tham gia ghi bàn hoặc kiến tạo cho thấy sự đa dạng của đại diện của châu Á.

Đội tuyển Nhật Bản được kỳ vọng phát huy sức mạnh tập thể, tạo bất ngờ cho đội tuyển Brazil ẢNH: REUTERS

Ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 10 năm ngoái, đội tuyển Nhật Bản tạo bất ngờ khi đánh bại đội tuyển Brazil với tỷ số 3-2. Trước đó Selecao áp đảo với 11 trận thắng, 2 trận hòa. Ở lần chạm trán này, siêu máy tính Opta đánh giá đội tuyển Brazil có 57,3% cơ hội chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức trong khi với Nhật Bản là 19,7% và khả năng hòa phải đấu hiệp phụ hoặc phân định thắng thua trên chấm luân lưu là 23%.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định đội tuyển Brazil không mạnh như thế hệ vàng trước kia nhưng vẫn là ông lớn tại World Cup 2026. Đội tuyển Nhật Bản cũng cho thấy sự tiến bộ vững chắc, xứng danh đại diện tiêu biểu của bóng đá châu Á. "Đặt tất cả lên bàn cân, tôi nghĩ đội tuyển Brazil sẽ đạt mục tiêu giành chiến thắng trước Nhật Bản ngay trong thời gian thi đấu chính thức. Tôi dự đoán tỷ số trận đấu này chỉ sát nút là 1-0 hoặc 2-1 cho đội tuyển Brazil", ông Đoàn Minh Xương dự đoán.



