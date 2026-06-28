Chi tiết sơ đồ thi đấu vòng knock-out World Cup 2026: Nhiều cuộc thư hùng đỉnh cao

Argentina "dễ thở"

Tại vòng 32 đội của World Cup 2026, một trong những trận đấu nhận được sự chú ý lớn nhất là màn so tài giữa Brazil và Nhật Bản. Bên cạnh đó, những cuộc đụng độ như Hà Lan - Ma Rốc, Bồ Đào Nha - Croatia, Pháp - Thụy Điển cũng rất đáng xem. Bản lĩnh và khả năng chịu áp lực trong một trận chiến sinh tử sẽ là yếu tố định đoạt, khi những đội bóng được đánh giá cao phải loại nhau ngay từ vạch xuất phát của vòng knock-out.

Nhìn vào bức tranh tổng thể của sơ đồ phân nhánh, Argentina được nhận định là có lộ trình tương đối thuận lợi "trên giấy tờ" để hướng tiến vào bán kết. Đối thủ của đội bóng xứ tango ở vòng 32 đội là hiện tượng mang tên Cabo Verde.

Sơ đồ thi đấu từ vòng 32 đội World Cup 2026 ẢNH: FOX SPORT

Trên lý thuyết, ở nhánh đấu của Argentina hiện tại - tính từ vòng 32 đến tứ kết, không có đội bóng nào thực sự ngang tầm với nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của Colombia, đội bóng được dự đoán là "kẻ phá bĩnh" đáng gờm.

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Trong khi đó, các đội bóng mạnh đều nằm ở nhánh đấu được đánh giá là "tử thần". Nhà vô địch 2018 Pháp nằm cùng nhánh nhỏ với Đức, Hà Lan, Ma Rốc. Đức và Pháp sẽ chạm trán nhau ở vòng 16 đội, nếu cả hai cùng thắng ở vòng 32.

Bồ Đào Nha nằm cùng nhánh nhỏ với Tây Ban Nha, chủ nhà Mỹ, Bỉ. Nếu vượt qua Croatia ở vòng 32, Ronaldo và các đồng đội đối đầu với nhà đương kim vô địch châu Âu (nếu Tây Ban Nha cũng thắng Áo).

Với những nhánh đấu "tử thần" và nhiều màn đối đầu đỉnh cao xảy ra sớm, World Cup 2026 hứa hẹn còn mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới.

Lịch thi đấu vòng 32 World Cup 2026 - 2 giờ ngày 29.6: Nam Phi - Canada - 0 giờ ngày 30.6: Brazil - Nhật Bản - 3 giờ 30 ngày 30.6: Đức - Paraguay - 8 giờ ngày 30.6: Hà Lan - Ma Rốc - 0 giờ ngày 1.7: Bờ Biển Ngà - Na Uy - 4 giờ ngày 1.7: Pháp - Thụy Điển - 0 giờ ngày 1.7: Mexico - Ecuador - 23 giờ ngày 1.7: Anh - CHDC Congo - 3 giờ ngày 2.7: Bỉ - Senegal - 7 giờ ngày 2.7: Mỹ - Bosnia & Herzegovina - 2 giờ ngày 3.7: Tây Ban Nha - Áo - 6 giờ ngày 3.7: Bồ Đào Nha - Croatia - 10 giờ ngày 3.7: Thụy Sĩ - Algeria - 1 giờ ngày 4.7: Úc - Ai Cập - 5 giờ ngày 4.7: Argentina - Cabo Verde - 8 giờ 30 ngày 4.7: Colombia - Ghana







