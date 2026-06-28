Trận hay vòng 32 World Cup 2026, Brazil vs Nhật Bản: Tỷ lệ rất lệch, 'samurai' gây sốc được không?

Brazil được đánh giá cao, nhưng Nhật Bản cũng đáng gờm

Brazil là đội bóng được đánh giá có cơ hội lớn hơn để vượt qua vòng 32. Qua 25.000 lần mô phỏng trước trận đấu của siêu máy tính Opta, tỷ lệ giành chiến thắng đội bóng xứ samba trong thời gian thi đấu chính thức là 57,3%. Cơ hội chiến thắng của Nhật Bản chỉ được đánh giá ở mức 19,7%, trong khi khả năng trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ hoặc có thể là loạt sút luân lưu là 23%.

Brazil bước vào vòng 32 này với tư cách là đội nhất bảng C, sau trận hòa 1-1 nhọc nhằn trước Ma Rốc cùng 2 chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Haiti và Scotland. Các ngôi sao xứ samba dường như đang tìm lại được nhịp điệu của mình khi ghi liên tiếp 7 bàn thắng mà không để thủng lưới lần nào, kể từ sau khi bị dẫn trước từ sớm ở lượt trận đầu tiên. Đáng chú ý, lần gần nhất Brazil có một chuỗi ghi bàn liên tục không bị ngắt quãng dài hơn thế tại một kỳ World Cup là vào năm 2002. Đó cũng là giải đấu gần nhất mà họ chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Neymar (trái) đã trở lại trong màu áo Brazil ở trận đấu thuộc lượt cuối bảng C, gặp Scotland ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, "selecao" đã dẫn đầu vòng bảng ở mọi kỳ World Cup kể từ năm 1982. Dù vậy, việc tiến sâu tại giải đấu trong những năm gần đây dường như là quá sức đối với họ. Brazil đã bị loại ở 4 trong 6 trận đấu knock-out gần nhất tại World Cup và thường để thua các đối thủ châu Âu. Dù vậy, đội bóng vàng xanh chưa từng bị loại ngay từ vòng knock-out đầu tiên kể từ năm 1990 (thời điểm họ để thua trước kình địch Argentina).

Brazil đã vô địch thế giới 5 lần, trong khi đây mới chỉ là trận đấu knock-out thứ năm của Nhật Bản tại World Cup. "Samurai xanh" thậm chí chưa có được chiến thắng nào ở vòng đấu loại trực tiếp. Để tiến vào vòng đấu này, các học trò của HLV Hajime Moriyasu đã giành vị trí nhì bảng F khi thắng Tunisia 4-0, xen giữa hai trận hòa trước Hà Lan (2-2) và Thụy Điển (1-1). Nhật Bản lúc này được xem là đội bóng đáng gờm, khi ghi được 7 bàn thắng ở vòng bảng. Đây cũng là thành tích tốt nhất của họ tại một kỳ World Cup từ trước đến nay.

Nhật Bản (trái) chơi rất hay ở vòng bảng World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Lịch sử đối đầu Brazil vs Nhật Bản

Brazil mới chỉ để thua Nhật Bản duy nhất 1 lần sau 14 trận đối đầu. Đội bóng Nam Mỹ thắng 11 trận, bao gồm chiến thắng 4-1 trong lần chạm trán duy nhất giữa hai đội tại đấu trường World Cup cách đây 20 năm.

Thắng lợi duy nhất của Nhật Bản lại diễn ra ở lần đụng độ gần nhất với tỷ số 3-2 vào tháng 10.2025. Brazil đã đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn tại Tokyo và Ueda là người ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho "samurai xanh".