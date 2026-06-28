Chủ tịch FIFA di chuyển hàng chục nghìn km, 'phân thân' tại World Cup 2026?

World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico với 16 thành phố đăng cai. Giải đấu có nhiều trận nhất từ trước đến nay, khi lần đầu mở rộng quy mô lên 48 đội tham dự. BBC đã theo dõi một máy bay tư nhân (có liên quan đến FIFA và ông Gianni Infantino) và ghi nhận 27 chuyến bay trong suốt giải đấu đến nhiều thành phố - nơi người đứng đầu FIFA được chụp ảnh dự khán các trận đấu.

Xuất hiện ở cả hai trận đấu cùng giờ

Ở lượt trận cuối bảng E, khán giả truyền hình phát hiện ông Gianni Infantino có mặt trên khán đài ở cả trận Curacao gặp Bờ Biển Ngà (sân Lincol Financial, Philadelphia) và trận Ecuador đối đầu Đức (sân MetLife, New Jersey). Đáng chú ý, 2 sân đấu này cách nhau hơn 100 km theo đường chim bay.

Chủ tịch FIFA Infantino liên tục xuất hiện ở khán đài của nhiều trận đấu khác nhau tại vòng bảng World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Hình ảnh Chủ tịch FIFA dự khán cả hai trận đấu diễn ra cùng thời điểm gây sốt trên mạng xã hội. Không ít người đùa rằng ông Gianni Infantino đã "phân thân". Nhiều ý kiến cho rằng FIFA đã ghép những hình ảnh được quay trước đó vào sóng truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn khác.

Theo Telegraph, ông Gianni Infantino được tài trợ để sử dụng máy bay tư nhân trong suốt giải đấu. Nhờ đó, ông có thể liên tục di chuyển giữa các thành phố và dự nhiều trận đấu trong cùng một ngày. Do đó, việc ông Infantino lên hình ở hiệp 1 trận đấu này, rồi tiếp tục xuất hiện ở hiệp 2 của một trận đấu khác (với khoảng cách 2 sân vừa phải) là hoàn toàn có thể xảy ra.

Chủ tịch FIFA đã bay hơn 50.000 km?

Trước giải đấu, chủ tịch FIFA đã được chụp ảnh khi sử dụng một chiếc máy bay hạng sang khác của hãng Qatar Airways, và có thông tin cho rằng ông sẽ bay trên chiếc Gulfstream G650ER tại World Cup lần này. BBC muốn FIFA xác nhận điều này nhưng không được phản hồi. BBC đã lập bản đồ các chuyến bay của máy bay bằng cách sử dụng dữ liệu theo dõi máy bay và điểm đến của mỗi chuyến đi trùng khớp với các bức ảnh đã được công bố về Infantino tại các SVĐ ở cùng thành phố vào cùng ngày.

Theo BBC, chuyến bay dài nhất mà ông Infantino đã thực hiện trong 2 tuần đầu tiên là 2.800 dặm (4.507 km) - từ Vancouver (Canada) đến Miami (Mỹ) vào ngày 13.6 (giờ địa phương), sau khi xem trận đấu giữa Úc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch FIFA cũng đã thực hiện một số chuyến đi ngắn hơn. Hành trình ngắn nhất là vào ngày 22.6 (giờ địa phương), khi chiếc máy bay đã bay 92 dặm (148 km) từ Philadelphia đến sân bay Teterboro ở New Jersey. Infantino không tham dự trận đấu nào ở đó, nhưng ông đã được phỏng vấn vào sáng hôm sau tại trường quay của Fox News ở TP.New York, trước khi bay đến xem các trận đấu ở Boston và Toronto vào cuối ngày hôm đó.

Ngày di chuyển xa nhất của Chủ tịch FIFA Infantino (không tính các chuyến bay đêm) là ngày 15.6 (giờ địa phương). Ông bay hơn 2.700 dặm (4.000 km) xuyên suốt nước Mỹ - từ Miami đến Seattle để xem trận đấu giữa Bỉ và Ai Cập. Sau đó, ông tiếp tục di chuyển khoảng 960 dặm (1.545 km) về phía nam đến Los Angeles, nơi ông xem trận đấu giữa Iran và New Zealand vào buổi tối.

Một ngày di chuyển quan trọng khác là ngày 26.6 (giờ địa phương), khi máy bay cất cánh từ Miami và dừng chân ngắn ở Dallas, sau đó tiếp tục đến Seattle, nơi Infantino được chụp ảnh tại trận đấu giữa Ai Cập và Iran. Chiếc máy bay rời Seattle khoảng 5 giờ sau khi đến, bay thêm 2.700 dặm (4.345 km) trở lại Miami và hạ cánh vào sáng hôm sau. Tại đây, Infantino theo dõi trận đấu thứ 24 và cũng là trận đấu cuối cùng của ông ở vòng bảng tại Miami, nơi Bồ Đào Nha đối đầu với Colombia.

Phân tích của BBC cho thấy, chiếc máy bay tư nhân được cho là phục vụ Chủ tịch FIFA Infantino đã di chuyển ít nhất 31.144 dặm (50.122 km) và bay hơn 66 giờ kể từ khi giải đấu bắt đầu cho đến ngày 27.6 (ngày 28.6 theo giờ Việt Nam).