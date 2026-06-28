Nhận định bóng đá Nam Phi vs Canada: Chủ nhà cửa trên, sẽ thắng kịch tính

Chủ nhà vượt trội đại diện châu Phi

Đồng chủ nhà Canada sẽ thu hút phần lớn sự chú ý trước trận đấu, khi đội bóng này có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại trực tiếp World Cup 2026. Và phía bên kia, đội tuyển Nam Phi cũng có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Do chỉ xếp nhì bảng B, Canada đã đánh mất lợi thế sân nhà ở vòng 32 đội, buộc phải tới California và thi đấu trên sân SoFi. Trận thua trước Thụy Sĩ ở lượt trận cuối không làm giảm đi nhiều sự hưng phấn từ chiến dịch vòng bảng được đánh giá là ấn tượng của Canada, đặc biệt là màn hủy diệt Qatar với tỷ số đậm đà 6-0. Trong khi đó, Nam Phi chỉ ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn giành được 4 điểm (bằng với điểm số của Canada). Tuy nhiên ở vòng 32, sự kỳ vọng dành cho "Bafana Bafana" (biệt danh của đội tuyển Nam Phi) là không lớn, khi đội hình của họ thiếu chiều sâu và chất lượng. Dù vậy, đại diện châu Phi đã chứng minh họ là một đối thủ vô cùng khó chịu và Canada sẽ phải hết sức cẩn trọng.

Jonathan David (phải) là chân sút số 1 của Canada ẢNH: REUTERS

Canada không sở hữu ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhưng chắc chắn họ có “hỏa lực” mạnh hơn Nam Phi. Jonathan David đang có một giải đấu thăng hoa với 3 bàn, trong khi tiền đạo kỳ cựu Cyle Larin cũng liên tục nổ súng (2 bàn).

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Bafana Bafana thiếu đi những nhân sự chất lượng trên hàng công, nhưng họ sẽ khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành của mình. Một khối phòng ngự lùi sâu kiên cường chắc chắn là thử thách chào đón đoàn quân của HLV Jesse Marsch. Bên cạnh đó, những cầu thủ tấn công có khả năng chớp thời cơ cực nhanh với tốc độ và sức càn lướt cũng sẽ đe dọa sự an toàn của Canada, khi đại diện Bắc Mỹ quá mải mê dâng lên kiếm bàn. Dù vậy, phong độ của Nam Phi gần đây không tốt. Chiến thắng trước Hàn Quốc là trận thắng duy nhất của thầy trò HLV Hugo Broos trong 7 trận gần nhất. Khâu ghi bàn đang là bài toán đau đầu của đội bóng châu Phi vào lúc này, khi Bafana Bafana trung bình không có quá 1 bàn/trận.

Trận Nam Phi vs Canada diễn ra lúc 2 giờ ngày 29.6, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

Trận đấu Nam Phi vs Canada chứng kiến lần đầu tiên có hai đội bóng “tân binh ở vòng loại trực tiếp” đụng độ nhau, kể từ World Cup 2002. Do đó, khá khó đoán về màn trình diễn của hai đội khi họ đứng trước một bước ngoặt và áp lực mới.

Thông tin lực lượng trận Nam Phi vs Canada

Đội tuyển Nam Phi sẽ tiếp tục thiếu vắng Themba Zwane, tiền vệ kiến thiết quan trọng bị truất quyền thi đấu vì hành vi bạo lực trong trận mở màn World Cup 2026 (gặp Mexico) và vẫn đang chịu án treo giò ở vòng 32 đội. Tuy nhiên, anh sẽ trở lại ở vòng 16 đội nếu Nam Phi tiến xa được đến vậy. Ở một diễn biến tích cực hơn, nhân tố quan trọng Teboho Mokoena - cầu thủ đã ghi bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền ở lượt trận thứ hai gặp CH Czech, sẽ trở lại sau án treo giò 1 trận vì nhận 2 thẻ vàng.

Tiền vệ trụ cột Ismael Kone của Canada đã sớm phải chia tay giải đấu, sau chấn thương gãy chân kinh hoàng trong trận gặp Qatar. Tín hiệu tích cực là ngôi sao sáng nhất của bóng đá xứ lá phong - Alphonso Davies có thể sẽ tái xuất tại vòng 32, sau khi ngồi ngoài trong cả ba trận vừa qua.

Dự đoán kết quả: Nam Phi 1-2 Canada