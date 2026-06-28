HLV Scaloni nói điều ‘lạ lùng’ về Cabo Verde, dành trọn vẹn trái tim cho nhân vật đặc biệt: Messi!

Messi muốn dự bị, chỉ 30 phút vẫn ghi thêm 1 bàn

"Thật vậy, Messi đã có thể chơi trọn 90 phút trận hôm nay, nhưng anh muốn các đồng đội của mình có cơ hội ra sân dù chỉ vài mươi phút. Chúng tôi đã thực hiện nhiều thay đổi, và kết quả thật trọn vẹn. Tất cả các cầu thủ thay thế đều thi đấu rất tốt. Riêng Messi thì miễn chê, cậu ấy vẫn có thêm bàn thắng. Giờ thì phần thú vị nhất mới bắt đầu (vòng knock-out), những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước", HLV Scaloni chia sẻ.

HLV Scaloni và Messi Ảnh: Reuters

Việc đội tuyển Argentina sớm có vé đi tiếp và bảo đảm ngôi nhất bảng J, cùng đề nghị của Messi, HLV Scaloni đã thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình thi đấu của Albiceleste.

Trong đó, các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị hoặc chưa thi đấu trước đó đều ra sân, như Alvarez, Paredes và Lo Celso đều có tên trong đội hình chính thức. Chưa kể tài năng trẻ Nico Paz cũng có lần đầu ra sân chính thức ở World Cup và đá thay chính vị trí của người đàn anh, thần tượng của mình, danh thủ Messi.

Hay tiền đạo Giuliano Simeone, con trai của HLV nổi tiếng Diego Simeone. Vào hiệp hai, HLV Scaloni còn đưa thêm Barco, bên cạnh đã có sẵn trung vệ Senesi, rồi tiền đạo Jose Lopez, hậu vệ Palacios… giúp họ đều có sự ra mắt ở sân chơi World Cup.

Messi và Argentina đã sẵn sàng, Cabo Verde liệu có viết tiếp chuyện cổ tích?

"Sự xoay vòng này phản ánh phong cách huấn luyện mà Scaloni theo đuổi, đó cũng là sự chuẩn bị lực lượng kế thừa cho kỳ World Cup kế tiếp", theo báo Argentina, Diario Ole.

Trận thắng của Argentina với thành phần còn lại trở nên ngọt ngào, trong đó pha làm bàn bằng pha sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp của Lo Celso ở phút 19 có nhiều ý nghĩa. Lo Celso đáng lẽ dự World Cup 2022, lần đội nhà đăng quang, nhưng anh lại bỏ lỡ vào giờ chót vì chấn thương. Vì vậy, bàn thắng này đã giúp Lo Celso chứng minh giá trị của mình khi được trở lại dự World Cup và trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Hay bàn thắng đầu tiên của Lautaro Martinez ghi tại World Cup dù từ chấm 11 m, sau khi anh cùng toàn đội vô địch tại Qatar 2022, nhưng lại luôn trách mình không đóng góp gì nhiều. Bây giờ, Lautaro Martinez cho rằng, anh đã có sự tự tin hơn và hy vọng sẽ đóng góp nhiều hơn trong hành trình còn lại tại World Cup 2026. Ở hai trận trước, Lautaro Martinez ghi được 2 bàn, nhưng cả 2 đều bị từ chối bởi lỗi việt vị.

Cabo Verde không phải đối thủ yếu

"Điều chúng tôi muốn là những cầu thủ chưa được ra sân có cơ hội thi đấu. Họ đã có một trận đấu tốt. Tôi rất vui, vì chúng tôi đã cho mọi người cơ hội thi đấu", HLV Scaloni giải thích. Ông cũng tiết lộ lý do vì sao lại sử dụng Palacios ở vị trí hậu vệ phải: "Đúng vậy, đội cần Palacios ở đó. Chúng tôi không muốn mạo hiểm với Nahuel (Molina) và Montiel. Palacios đã giúp chúng tôi giải quyết bất kỳ vấn đề tiềm tàng nào".

Đội tuyển Argentina trở nên đa dạng với những cầu thủ dự bị hoàn toàn đủ sức thay thế các vị trí chính thức khi cần thiết Ảnh: Reuters

Đánh giá tổng thể, HLV Scaloni nhấn mạnh: "Đây là một trận đấu tuyệt vời. Lo Celso đã có màn ra mắt thành công và ghi bàn. Lautaro (Martinez) cũng ghi bàn. Và Leo (Messi), khỏi phải nói, anh cũng ghi thêm một bàn nữa. Giờ thì điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước".

HLV Scaloni cũng đưa ra thông điệp rất rõ ràng: những thử thách đã qua và thời khắc quyết định bắt đầu. Đó là các trận vòng knock-out, mà bắt đầu bằng cuộc gặp Cabo Verde lúc 5 giờ ngày 4.7 ở vòng 32 đội.

Đây là đối thủ mà HLV Scaloni đánh giá rất cao, và không hề có một sự chủ quan nào khi đối đầu. Scaloni nói: "Cabo Verde không làm tôi ngạc nhiên, bởi vì đó là một đội bóng mạnh. Đó là một đối thủ khó chơi, một đội đã từng gây khó khăn cho Tây Ban Nha, một trong những ứng cử viên vô địch, cũng như cho Uruguay và Ả Rập Xê Út. Đó là một đội bóng nhanh và có chất lượng".