HLV Tuchel tuyên bố: ‘Bây giờ đội tuyển Anh mới bắt đầu World Cup’

Jude Bellingham và Harry Kane sẽ là "song sát" của đội tuyển Anh

HLV Tuchel khẳng định, tác động to lớn, đặc biệt là trong hiệp hai (trận gặp Panama ngày 28.6) của Jude Bellingham và Harry Kane đã giúp đội tuyển Anh trở nên hoàn hảo hơn và đó là chính xác những gì ông muốn.

HLV Tuchel rất tin tưởng, sự kết hợp với Jude Bellingham sẽ giúp Harry Kane ghi thêm nhiều bàn thắng nữa cho đội tuyển Anh ở giai đoạn thực sự bước vào cuộc chinh phục ngôi vô địch World Cup Ảnh: Reuters

"Đó là những gì chúng tôi cần, muốn và lý do chúng tôi chọn họ. Họ khiến chúng tôi trở nên nguy hiểm, một đội bóng hàng đầu, đó là lý do tại sao kỳ vọng cao hơn", HLV Tuchel nói về Jude Bellingham và Harry Kane, hai cầu thủ ghi bàn giúp đội tuyển Anh đánh bại Panama với tỷ số 2-0. Trong đó, Bellingham mở tỷ số và kiến tạo cơ hội cho Kane lập công.

Về Bellingham, HLV Tuchel nói thêm: "Cậu ấy chơi ở vị trí số 10 khi chúng tôi có bóng. Chúng tôi muốn có sáu cầu thủ ở tuyến cuối (bao gồm cả O'Reilly) trước vòng cấm của đối phương. Chúng tôi đã dự đoán đó sẽ là một đối thủ chơi thể lực (Panama).

Chúng tôi là đội duy nhất tạo ra nhiều cơ hội như vậy (đến 17 cơ hội và 8 pha dứt điểm trúng khung thành) và ghi được hai bàn thắng. Chúng tôi xứng đáng thắng, nhưng đó là một trận đấu khó khăn", HLV Tuchel chia sẻ thêm sau trận thắng của đội tuyển Anh trước Panama.

Jude Bellingham tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Harry Kane lập công, giúp đội tuyển Anh giành lại chiến thắng và ngôi nhất bảng L Ảnh: Reuters

HLV Tuchel tiếp tục đề cao tiền vệ Bellingham: "Đó lại một màn trình diễn tốt nữa. Chúng tôi rất vui vì cậu ấy đang có phong độ như vậy, nhưng mọi người đều đã làm những gì cần làm".

Về việc Harry Kane trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh tại World Cup, HLV Tuchel chia sẻ: "Tốt, giờ thì cần nhiều hơn nữa. Hãy cùng xây dựng đội tuyển Anh mạnh hơn ở vòng knock-out. Bây giờ đội tuyển Anh mới bắt đầu World Cup. Chúng ta sẽ tập hợp sức mạnh, tích lũy năng lượng và chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng hơn".

Tại vòng 32 đội, đội tuyển Anh đấu Congo ở vòng knock-out.

Nếu đi tiếp, "Tam sư" có thể gặp đội đồng chủ nhà Mexico hoặc Ecuador ở vòng 16 đội. Tại tứ kết, cùng nhánh đấu, nếu đi tiếp, đội tuyển Anh có thể đối đầu với Brazil hoặc Nhật Bản. Và bán kết có thể đụng độ Argentina.