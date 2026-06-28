Canada - Nam Phi (2 giờ ngày 29.6, trực tiếp trên VTV): Sứ mệnh lịch sử

Canada bước vào vòng loại trực tiếp với vị trí nhì bảng B. Đội bóng của HLV Jesse Marsch hòa Bosnia & Herzegovina 1-1, thắng đậm Qatar 6-0 trước khi thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối. Dù vậy, 4 điểm cùng hiệu số +5 vẫn đủ để đại diện Bắc Mỹ giành vé đi tiếp. Màn trình diễn ấn tượng nhất của Canada ở vòng bảng là chiến thắng 6-0 trước Qatar, trận thắng đậm nhất của họ trong lịch sử các kỳ World Cup. Đội bóng đồng chủ nhà ghi 8 bàn sau 3 trận, thành tích chỉ kém một số ứng viên vô địch như Đức, Bồ Đào Nha hay Pháp.

Jonathan David (trái) đã ghi 3 bàn ở World Cup 2026 cho Canada và được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng ẢNH: REUTERS

Trước cuộc đối đầu với Nam Phi, Canada nhận tín hiệu tích cực về lực lượng. Đội trưởng Alphonso Davies nhiều khả năng sẽ trở lại sau khi vắng mặt ở vòng bảng vì chấn thương gân kheo. Trung vệ Moise Bombito cũng đã hồi phục thể lực sau thời gian dài điều trị chấn thương. Tuy nhiên, Canada cũng chịu tổn thất đáng kể khi tiền vệ Ismael Kone không thể góp mặt. Cầu thủ này bị gãy chân trong trận thắng Qatar và đã chính thức chia tay World Cup 2026. Dù vậy, Canada vẫn tràn ngập tự tin sau những gì đã thể hiện. Tiền đạo Tani Oluwaseyi khẳng định Canada không e ngại bất cứ áp lực nào và tin rằng những kinh nghiệm tích lũy tại Copa America 2024 hay Gold Cup 2025 sẽ giúp đội bóng trưởng thành hơn ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Và chiến thắng đương nhiên là điều thầy trò HLV Marsch hướng tới.

Nếu Canada gây ấn tượng bằng sức tấn công, Nam Phi lại tạo dấu ấn từ sự kiên trì và nỗ lực. Đội bóng của HLV Hugo Broos khởi đầu VCK World Cup bằng thất bại trước Mexico, hòa CH Czech rồi bất ngờ đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở lượt cuối để giành vị trí nhì bảng A. Chiến thắng trước Hàn Quốc được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất vòng bảng. Reuters đánh giá Nam Phi đã thay đổi cách tiếp cận, chơi chủ động và tấn công nhiều hơn sau những chỉ trích nhắm vào lối đá quá thận trọng ở 2 lượt trận đầu. Ngoài ra, khả năng tổ chức phòng ngự của đội bóng này cũng rất ấn tượng, khiến các ngôi sao như Son Heung-min, Lee Kang-in không thể thể hiện hết tài năng. Về lực lượng, Nam Phi đón sự trở lại của tiền vệ trụ cột Teboho Mokoena sau án treo giò. Tuy nhiên, họ vẫn không có sự phục vụ của Themba Zwane khi FIFA bác đơn kháng cáo liên quan đến án phạt kéo dài 3 trận dành cho cầu thủ này.

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Canada được đánh giá nhỉnh hơn. Đại diện CONCACAF ghi 8 bàn sau vòng bảng, trong khi Nam Phi chỉ có 2 pha lập công sau 3 trận. Canada cũng sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan hay Bombito. Dù vậy, đây vẫn được xem là cặp đấu cân bằng nhất vòng 32 đội. Cả Canada lẫn Nam Phi đều đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội World Cup. Với tính chất loại trực tiếp, chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định số phận trận đấu trên sân SoFi. Vì thế, Canada vẫn cần phải cẩn trọng.