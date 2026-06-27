Nhật Bản quyết đấu Brazil tại vòng knock-out World Cup 2026: Phép màu có lặp lại?

Ristu Doan khống chế bóng trước Vinicius khi Nhật Bản thắng Brazil 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10.2025. ảnh: reuters

HLV Ancelotti mới vừa thua ngược HLV Moriyasu

Lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 đang diễn ra trong những gam màu cảm xúc khác nhau, nhưng nhiều ánh mắt đã chú ý đến một trong những cặp đấu nổi bật của vòng 32, cuộc đối đầu Brazil Nhật Bản lúc 0 giờ ngày 30.6, tại Houston.

Đội tuyển Brazil đã giành được suất bắt buộc vào vòng loại trực tiếp nhờ vị trí nhất bảng C, vượt qua Ma Rốc về hiệu số bàn thắng bại nhờ hai chiến thắng liên tiếp 3-0 trước Scotland và Haiti.

Trong khi đó, đội tuyển "Samurai xanh" giành vị trí thứ 2 sau Hà Lan ở bảng F. Đội thắng trong cuộc đối đầu Brazil Nhật Bản sẽ tranh tài với Bờ Biển Ngà hoặc Na Uy để tranh một suất vào tứ kết World Cup 2026.

Có một chi tiết đáng chú ý, mặc dù nằm ở 2 mặt của địa cầu, Brazil và Nhật Bản nhiều lần đối đầu nhau kể từ năm 1989, trận đấu mà Selecao giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Bismarck vốn là ngôi sao J-League.

Gabriel Martinelli ghi bàn thứ 2 cho Brazil ngày 14.10.2025... ảnh: reuters

Chiến thắng sít sao của Brazil ngày hôm đó không có gì đáng ngạc nhiên, bởi đội bóng đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch World Cup đã thắng Nhật Bản 11 trong số 14 lần gặp nhau trước đó, đồng thời có 2 trận hòa và chỉ thua 1 trận.

Tuy nhiên, các CĐV Brazil có lý do để lo lắng, bởi thất bại duy nhất của Brazil trước Nhật Bản lại là từ lần đối đầu gần nhất trước thềm World Cup 2026: Thầy trò HLV Hajime Moriyasu đánh bại đội bóng của HLV Carlo Ancelotti 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10.2025.

Một chiến thắng rất ấn tượng, vì Nhật Bản sau khi bị Brazil dẫn 0-2, đã quật khởi mạnh mẽ trong hiệp 2, lội ngược dòng ngoạn mục với 3 bàn thắng của Takumi Minamino, Keito Nakamura và Ayase Ueda.

... trước khi Nhật Bản thắng ngược ngoạn mục 3-2 ảnh: reuters

Chiến thắng của Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp trước Selecao - đội bóng đánh bại Samurai xanh 3-0 ở vòng bảng trước khi đăng quang Confederations Cup 2013.

Nhật Bản đã 2 lần cầm hòa Brazil tại giải đấu năm 2005 và 2001. Trước đó, tại World Cup 2006, gã khổng lồ Nam Mỹ đã dễ dàng đánh bại đối thủ châu Á ngay tại vòng bảng.

Khi đó, Nhật Bản đã bất ngờ dẫn trước sau pha lập công của Keiji Tamada, nhưng chung cuộc Brazil đã giành chiến thắng áp đảo 4-1, phần lớn nhờ vào cú đúp của Ronaldo.

Neymar ghi bàn vào lưới Croatia tại World Cup 2022 ảnh: reurers

Tuy nhiên, "Rô béo" không phải là nỗi ám ảnh lớn nhất của Nhật Bản, mà là Neymar với kỷ lục với 9 bàn thắng vào lưới Samurai xanh trong lịch sử đối đầu, biến Nhật Bản trở thành nạn nhân đáng thương nhất cấp đội tuyển quốc gia.

CĐV Brazil đang chào đón Neymar vừa trở lại trong trận đấu gần nhất của thầy trò HLV Carlo Ancelotti ở World Cup 2026, khi anh vào sân ở phút 76 trong trận thắng Scotland 3-0 ngày 25.6.

Hôm đó, Neymar đã bật khóc khi thực hiện được giấc mơ trở lại Selecao sau 981 ngày vắng mặt. Liệu rằng đó có là định mệnh, để tiền đạo sinh năm 1992 góp công quyết định cục diện trận đối đầu thứ 15 giữa Brazil và Nhật Bản, tại vòng 32 đội World Cup 2026 vào 3 ngày tới?

Neymar trở lại sẽ là điềm lành cho Brazil? ảnh: reuters

Thành tích đối đầu trực tiếp Brazil Nhật Bản

Các cuộc đối đầu: 14

Brazil thắng: 11

Hòa: 2

Nhật Bản thắng: 1

Những cuộc chạm trán Brazil - Nhật Bản