Đội Iran gửi thông điệp fair-play trong phòng thay đồ sau trận hòa Ai Cập gây tranh cãi

Bàn thắng không được công nhận của Khalilzadeh ở phút 90+3 ảnh: reuters

Bàn thắng bị tước gây tranh cãi cản bước Iran làm nên lịch sử?

Đội Iran gửi thông điệp fair-play trong phòng thay đồ sau hòa tranh cãi với Ai Cập tại Seattle, chia sẻ về tinh thần fair-play và thể thao, sau trận đấu thuộc bảng G World Cup 2026 gặp Ai Cập.

Đó là trận đấu hấp dẫn, với tỷ số hòa 1-1 gây tranh cãi khi Iran đã bị VAR tước mất một bàn thắng ở những phút bù giờ, kết quả có thể khiến quốc gia này lỡ mất cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup.

Sau trận đấu, đội tuyển Iran đã chia sẻ một tuyên bố thông qua hình ảnh được hãng thông tấn Tasnim đăng tải trên mạng xã hội X, nhấn mạnh danh dự, phẩm chất và sự tôn trọng vượt lên trên kết quả:

"Chúng tôi đến từ Iran... Một vùng đất mà từ hàng ngàn năm nay đã coi trọng danh dự hơn chiến thắng. Đối với chúng tôi, bóng đá không chỉ là một cuộc cạnh tranh về kết quả, đó là một bài kiểm tra về phẩm chất.

Các cầu thủ Ai Cập an ủi cầu thủ Iran sau trận đấu ảnh: reuters

Có lẽ điểm số có thể giành được bằng nhiều cách, nhưng sự tôn trọng thì không thể. Có lẽ một đội có thể vượt qua vòng bảng, nhưng chỉ thông qua sự công bằng và danh dự, người ta mới có thể đứng vững trước lịch sử.

Tinh thần fair-play không chỉ là một điều khoản trong luật bóng đá, đó là linh hồn của trò chơi. Cảm ơn Seattle vì lòng hiếu khách của các bạn và cảm ơn tất cả người Iran, những người đã cống hiến hết mình, bằng cả trái tim, tiếng nói và cả con người của mình cho Iran. Iran, luôn luôn đứng vững".

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Trong trận đấu trước đó, Iran đã để lại một thông điệp trong phòng thay đồ tại sân vận động SoFi, cảm ơn Los Angeles vì sự hiếu khách trong suốt World Cup, khẳng định Iran ra về một cách đường hoàng sau trận hòa 0-0 với Bỉ, theo Reuters.

"Từ Ba Tư cổ đại hàng nghìn năm trước đến Iran văn minh ngày nay, tinh thần Iran vẫn luôn sống động và kiên định. Cảm ơn Los Angeles vì lòng hiếu khách. Chúng tôi đến Los Angeles với niềm tự hào, thi đấu với danh dự và ra về với phẩm giá", trích dẫn từ bức thư viết tay do Liên đoàn Bóng đá Iran công bố, theo Reuters.

Niềm vui dở dang khiến Iran hồi hộp chờ vào vòng knock-out ảnh: reuters

Kết quả hòa nghẹt thở 1-1 với Iran giúp Ai Cập giành được tấm vé lịch sử, lần đầu tiên vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026. Ramin Rezaeian (Iran) đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu đầy kịch tính này.

Ai Cập đã có bàn thắng sớm khi Mahmoud Saber dứt điểm cận thành ở phút thứ 5, nhưng Iran đã phản ứng nhanh chóng và gỡ hòa 1-1 ở phút 14 do công Ramin Rezaeian, sau khi Mehdi Taremi đá hỏng quả phạt đền ở phút thứ 9.

Iran dồn ép tìm kiếm bàn thắng quyết định ở những phút cuối, nhưng bàn thắng ở phút bù giờ đã bị từ chối vì lỗi việt vị sau khi xem xét VAR. Sau đó, Shobeir thực hiện một pha cứu thua quan trọng khác từ cú sút của Saeid Ezatolahi, giúp Ai Cập giành được một điểm quan trọng và đi tiếp.

Sau trận đấu, đội trưởng Iran tiền đạo Mehdi Taremi đã chỉ trích FIFA và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về "kỳ World Cup thảm họa" khi BTC không giải quyết được các vấn đề đến từ cách đối xử "không công bằng" của nước chủ nhà Mỹ.