Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất hôm nay: Những giấc mơ thành hiện thực!

Niềm vui chiến thắng của Cabo Verde khi lọt vào vòng 32 đội ảnh: reuters

Cabo Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích

Sáng 27.6, Cabo Verde đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng tỷ số hòa 0-0 trước Ả Rập Xê Út đã giúp "Cá mập xanh" đi vào lịch sử khi giữ thành tích bất bại trong lần đầu dự World Cup và xếp nhì chung cuộc ở bảng H.

Trong trận đấu còn lại của bảng H, Tây Ban Nha đã hoàn thành mục tiêu khi đánh bại Uruguay 1-0 để bảo toàn ngôi đầu bảng. Ngược lại, đại diện Nam Mỹ rời World Cup 2026 với chỉ 2 điểm sau 3 trận và vị trí thứ 3.

Trước đó trong loạt trận đá cùng giờ lúc 2 giờ ngày 27.6, cú hat-trick của Dembele (Mbappe có 2 kiến tạo) đã giúp đội tuyển Pháp có chiến thắng đậm 4-1 trước Na Uy để khép lại bảng I với ngôi đầu bảng.

Habib Diarra ghi bàn đầu tiên cho Senegal trước Iraq ảnh: reuters

Dù thua - đúng như dự đoán tỉnh queo của siêu sao Haaland, nhưng Na Uy cũng không phải buồn nhiều vì đại diện Bắc Âu vẫn dễ vượt qua vòng bảng, khi bảo toàn ngôi nhì bảng I với 6 điểm.

Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Senegal đã thắng đậm Iraq với tỷ số 5-0 để có 3 điểm đầu tiên nhưng cực kỳ quan trọng, mang tính sống còn cho đại diện châu Phi tại World Cup 2026.

Trận thắng giòn giã này giúp Senegal làm nên cuộc "lội ngược dòng" ngoạn mục, để ăn mừng tấm vé đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng bại +2, giúp họ tạm thời xếp hạng 5 trong nhóm 12 đội xếp hạng 3 ở World Cup 2026.

Mbappe bế Dembele sau cú hat-trick vào lưới Na Uy ảnh: reuters

Trong 2 trận đấu lượt cuối bảng G, đội tuyển Bỉ đã dễ dàng có chiến thắng đậm 5-1 trước New Zealand bằng cú đúp của Trossard và pha ghi bàn rất đẹp của Kevin de Bruyne, Lukaku, Saelemaekers để chính thức bước vào vòng 32 đội với tư cách đội xếp nhất bảng G.

Tại trận đấu cùng diễn ra lúc 10 giờ Việt Nam hôm nay, Iran và Ai Cập đã hòa nhau 1-1, giúp bảng G có 3 đội đi tiếp. Salah và các đồng đội ở Ai Cập có cùng 5 điểm nhưng xếp hạng nhì do thua Bỉ hiệu số bàn thắng phụ.

Iran với 3 điểm chung cuộc sau 3 trận có hiệu số bàn thắng bại là 0 cũng đã đoạt tấm vé thứ 3 của bảng G nhờ có thứ hạng cao ở bảng so sánh với các đối thủ xếp hạng 3 của 11 bảng đấu khác.

Xếp hạng World Cup 2026 mới nhất hôm nay

bảng G

Bảng H

Bảng I

Bảng xếp hạng các đội hạng ba tính đến hôm nay (27.6)



