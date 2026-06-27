Cá nhân tỏa sáng: Đỉnh cao của lối chơi đồng đội

Kỳ World Cup của các cá nhân

Trong 12 kỳ World Cup từ năm 1978 đến nay, chỉ có 2 lần thành tích ghi bàn của vua phá lưới cao hơn 6 bàn. Vua phá lưới ở các kỳ World Cup 2006 và 2010 đều chỉ ghi được 5 bàn. Tính đến sáng qua (theo giờ VN), Lionel Messi (Argentina) đã có 5 bàn tại World Cup này. Vinicius Junior (Brazil), Kylian Mbappe (Pháp) và Erling Haaland (Na Uy) đều đang bám sát Messi, với 4 bàn. Đấy là số bàn thắng chỉ sau 2 trận của các siêu sao ấy (trừ Vinicius đã đá 3 trận). Tóm lại, trước khi kết thúc vòng bảng, đã có ít nhất 4 cầu thủ ghi được nhiều hơn 3 bàn ở World Cup này. Toàn bộ World Cup 2022 cũng chỉ có 4 cầu thủ làm được như thế. Tại World Cup 2006, có đúng 1 cầu thủ ghi được nhiều hơn 3 bàn - đó là vua phá lưới Miroslav Klose, với 5 bàn thắng. Klose chính là chủ nhân của kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở đấu trường World Cup, cho đến khi kỷ lục 16 bàn thắng của anh bị Messi xô ngã trong những ngày qua.

Lối chơi của Kylian Mbappe (10) được tối ưu hóa nhờ sự hậu thuẫn vững chắc từ tập thể đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

Một mặt, gần như chắc chắn thành tích của vua phá lưới năm nay sẽ vượt qua con số 6 "truyền thống". Mặt khác, cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới sẽ rất hấp dẫn, do có quá nhiều chân sút "khủng" đang hào hứng tranh tài. Quan trọng hơn, việc ghi bàn của Messi, Vinicius, Mbappe, Haaland không chỉ đơn thuần nói lên thành tích phá lưới của họ. Đấy còn là yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định đội bóng của họ sẽ tiến xa đến đâu, không loại trừ khả năng đoạt chức vô địch. Cũng có thể kể thêm Harry Kane (Anh), Cunha (Brazil), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Cody Gakpo (Hà Lan)… trong hàng ngũ những cây làm bàn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng này.

Cảm nhận rất rõ ràng: World Cup 2026 là kỳ World Cup của các cá nhân. Đây là đặc điểm lớn đầu tiên đáng được ghi nhận, làm cho World Cup 2026 khác hẳn với những kỳ World Cup trước. Xin nhắc lại, đấy chỉ là cảm nhận ban đầu.

Đỉnh cao của lối chơi đồng đội

Không hẳn là vai trò cá nhân của những Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland, Vinicius, Kane… lấn át giá trị đồng đội. Qua hàng trăm năm tồn tại, chiến thuật bóng đá phát triển theo đường xoắn ốc. Đôi khi nó… trở lại như cũ, nhưng ở mức độ cao cấp hơn. Hào quang mà các siêu sao đang tỏa sáng tại World Cup 2026 chính là trường hợp này. Mục đích cuối cùng trong lối chơi toàn đội của Argentina, Bồ Đào Nha, Pháp, Na Uy, Brazil, Anh là làm cho các siêu sao vừa nêu phát huy rực rỡ giá trị cá nhân của họ. Chiến thuật toàn đội tại World Cup này cao cấp đến nỗi nó như được ẩn đi, chỉ có đoạn kết lộ ra một cách rực rỡ - và đấy chính là bàn thắng được ghi hàng loạt bởi các người hùng.

Pháp phải liên tục điều chỉnh vị trí của "Quả bóng vàng" Ousmane Dembele, xáo trộn hàng tiền vệ, để tìm ra công thức hay nhất là đưa Michael Olise vào giữa đá tiền vệ công. Khi HLV Didier Deschamps xác định xong công thức tiền vệ, thì ngay lập tức tiền đạo Mbappe ghi bàn hàng loạt. Deschamps không quá quan tâm đến cách đưa bóng cho Mbappe ở vị trí ghi bàn, bởi ngôi sao này quá giỏi lừa bóng lắt léo để qua người, đột phá vào vị trí ghi bàn với bóng trong chân. Vấn đề chỉ là làm sao hàng tiền vệ Pháp gây đủ áp lực, khiến hàng thủ đối phương không thể tập trung phong tỏa Mbappe.

Ronaldo và Messi đều không thể hoạt động năng nổ như Mbappe. Vậy nên, vấn đề của Bồ Đào Nha và Argentina là phải làm sao chuyền được quả bóng vào chân Ronaldo và Messi, ở ngay vị trí có thể ghi bàn. Argentina thành công đến nỗi toàn bộ 5 bàn của họ trong 2 trận đầu đều do Messi ghi được. Bồ Đào Nha thất bại ở trận ra quân (trong việc "làm bóng" cho Ronaldo, chứ không thất bại về kết quả), nhưng đã điều chỉnh thành công ở trận kế tiếp.

Mỗi người mỗi vẻ, mỗi đội mỗi khác. Haaland thuộc mẫu trung phong cổ điển, luôn hoạt động trong vùng cấm địa. Anh chỉ cần "nửa cơ hội" để ghi bàn, biết cách lọt vào những khoảng trống nguy hiểm nhất, từ trước khi khoảng trống ấy mở ra. Vinicius thì đủ tài năng để hoạt động độc lập với mọi chiến thuật, có thể tự mình tìm ra cơ hội ghi bàn và dứt điểm thành công. Cách tấn công của Na Uy và Brazil do vậy cũng khác hẳn Pháp, Bồ Đào Nha, Argentina. Mỗi "đại gia" tấn công mỗi kiểu. Và World Cup 2026 hay ở chỗ này.