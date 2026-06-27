Hiện tượng số 1 World Cup 2026 Cabo Verde chạm đến giấc mơ cùng Messi: FIFA phải cảm ơn!

Cabo Verde sẽ hẹn gặp Messi ở vòng 32 dội ảnh: reuters

FIFA phải cảm ơn Cabo Verde

Khi FIFA quyết mở rộng số đội tham dự World Cup 2026 lên 48 đội đã vấp phải rất nhiều phản đối. Có lẽ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ phải gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Cabo Verde - cái tên tiêu biểu nhất cho giá trị mà FIFA muốn gửi đến toàn thế giới: cơ hội cho những nền bóng đá nhỏ.

Những chú "Cá mập xanh" đã đại diện cho giấc mơ tuyệt vời nhất cho những đội bóng nhỏ khi mơ về World Cup. Trong lần đầu ra mắt, họ đã gây sốc cho cả thế giới khi cầm hòa 0-0 trước Tây Ban Nha - nhà vô địch World Cup 2010 - Đương kim vô địch (ĐKVĐ) EURO 2024 Hàn Quốc.

Sau đó, Cabo Verde còn làm được hơn thế khi ghi 2 bàn vào lưới đội bóng 2 lần vô địch World Cup Uruguay, rời sân với trận hòa 2-2 và khiến tất cả phải nghiêm túc đánh giá lại hiện tượng số 1 của World Cup 2026.

Pha tấn công của Cabo Verde trước Ả Rập Xê Út ảnh: reuters

Đến sáng 27.6, những kỳ vọng đã trở thành hiện thực khi Cabo Verde tiếp tục nâng mạch bất bại lên con số 3. Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Ả Rập Xê Út, nhưng trận hòa 0-0 là đủ để thầy trò HLV Bubista đi tiếp.

Câu chuyện cổ tích có thật, khi tân binh nhỏ bé đã vào vòng 32 đội với ngôi nhì bảng H có đến 2 nhà vô địch World Cup, đội chủ nhà World Cup 2034.

Trong những giọt nước mắt hạnh phúc, nhiều CĐV bắt đầu mơ mộng, khi hiện tượng số 1 World Cup 2026 Cabo Verde chạm đến giấc mơ cùng Messi - người được nhiều người xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử (GOAT - Greatest Of All Time) - nhà đương kim vô địch Argentina.

Niềm hạnh phúc khi Cabo Verde lọt vào vòng 32 đội ở lần đầu dự World Cup ảnh: reuters

Hãy gạt bỏ mọi phân tích chuyên môn đi vì người hâm mộ quốc đảo từng là thuộc địa Bồ Đào Nha này đang thỏa sức tận hưởng ngày hội bóng đá trăm năm có một: những trận cầu lịch sử với những nhà vô địch thế giới.

Không mang tham vọng vô địch, nên Cabo Verde đang có tâm lý cực kỳ thoải mái cho cơ hội đối đầu, bắt tay và trở thành đối thủ với Lionel Messi - cầu thủ được đông đảo người xem là vĩ đại nhất lịch sử.

Ở sân khấu lớn đó, chỉ có bầu trời cao mới là giới hạn cho cảm xúc và giấc mơ của Cabo Verde - người đang tạo ra nguồn cảm hứng cho phần còn lại của thế giới bóng đá đang mơ về World Cup, trong đó có Việt Nam.