Con đường vào tứ kết World Cup 2026 của Messi và Argentina rộng thênh thang

Messi và Argentina sẽ kết thúc câu chuyện cổ tích Cabo Verde?

Lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Cabo Verde dự World Cup, và viết nên câu chuyện đẹp nhất, khi tiến vào vòng knock-out 32 đội với vị trí nhì bảng H có cả hai "ông lớn" bóng đá thế giới, Tây Ban Nha và Uruguay. "Cá mập xanh" (biệt danh của đội tuyển Cabo Verde) nay còn không thể tin vào mắt mình, khi họ sẽ gặp tiếp đội đương kim vô địch Argentina cùng danh thủ Messi.

CĐV Cabo Verde ăn mừng cực kỳ nồng nhiệt khi đội nhà vào vòng knock-out World Cup, và còn gặp cả Messi và Argentina Ảnh: Reuters

"Mọi chuyện đều có thể xảy ra", tiền vệ Deroy Duarte của Cabo Verde nói. Anh cũng là cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trong trận hòa Ả Rập Xê Út với tỷ số 0-0 ngày 27.6, cùng trận Tây Ban Nha thắng Uruguay tỷ số 1-0, đã giúp Cabo Verde đi tiếp với ngôi nhì bảng. Trong khi, cả Uruguay và Ả Rập Xê Út đều phải sớm ra về.

"Trước hết, hãy ăn mừng. Chúng tôi rất hạnh phúc. Hy vọng tất cả người dân Cabo Verde cũng hạnh phúc (Quốc đảo Cabo Verde chỉ có khoảng 500.000 người dân). Từ ngày mai, chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu tiếp theo. Đó là trận đấu với Argentina, phải không? Một trận đấu khó khăn, nhưng hãy tin tưởng. Mọi chuyện đều có thể xảy ra", Duarte chia sẻ thêm.

Mặc dù vậy, cũng từ sớm, các chuyên gia bóng đá thế giới đã đánh giá Cabo Verde cực kỳ khó để có thể gây sốc thêm một lần nữa trước đối thủ quá mạnh và dày dạn kinh nghiệm như Argentina, và có cả có danh thủ vĩ đại nhất mọi thời đại như Messi.

Cabo Verde viết tiếp câu chuyện đẹp nhất World Cup 2026, sẽ chạm trán Argentina ở knock-out

"Cabo Verde khó có thể tiến vào vòng tiếp theo khi đối đầu với Messi và các đồng đội, nhưng họ cũng đã viết nên một câu chuyện sẽ được ghi nhớ mãi mãi", theo Reuters.

Trận chung kết World Cup 2026: Liệu Messi và Argentina tái đấu Pháp và Mbappe, hay gặp Tây Ban Nha và sao trẻ Yamal?

Chỉ đối đầu với một Cabo Verde dưới cơ xa, xếp hạng 67 thế giới, thay vì là Tây Ban Nha hay Uruguay như dự báo, Messi và Argentina đang xếp số 1 thế giới, sẽ có một hành trình bảo vệ ngôi vô địch, trước mắt là tiến đến vòng tứ kết được xem là rộng thênh thang.

Messi và Argentina rộng cửa thênh thang tiến vào bán kết, khi nằm nhánh đấu chỉ gặp những đối thủ dưới cơ, bắt đầu với tân binh Cabo Verde lúc 5 giờ ngày 4.7 ở vòng 32 đội Ảnh: Reuters

Nếu vượt qua Cabo Verde, ở vòng 16 đội, Messi và Argentina sẽ đối đầu với đại diện châu Á là đội tuyển Úc, hoặc Ai Cập. Trong đó, Úc sẽ là đối thủ Argentina gặp lại tại vòng 16 đội ở World Cup 2022, trận Albiceleste đã thắng tỷ số 2-1 với Messi và Alvarez ghi bàn. Còn Ai Cập thì vẫn phụ thuộc vào ngôi sao lớn nhất là Salah.

Do đó, Messi và Argentina được đánh giá sẽ rất dễ dàng vượt qua vòng 32 và 16 đội, để thẳng tiến đến vòng tứ kết, nơi họ có thể gặp lại Algeria (đã thắng tỷ số 3-0 tại vòng bảng), hay Thụy Sĩ, Colombia hoặc Croatia.

Đối thủ có thể thách thức lớn nhất cho Messi và Argentina sẽ đến từ vòng bán kết, nếu đi tiếp, họ sẽ có nhiều khả năng đối đầu với kình địch cùng khu vực Nam Mỹ là Brazil.

Nhưng đội tuyển Brazil cũng sẽ bắt đầu vòng knock-out đầu tiên của mình trước đối thủ không hề dễ nhằn là đội tuyển Nhật Bản (lúc 0 giờ ngày 30.6). Ngoài ra, ở nhánh đấu này, một đối thủ cũng hứa hẹn gặp Argentina ở bán kết, đó là đội tuyển Anh (hiện cũng đã vào vòng 32 đội, chờ xác định vị trí nhất bảng ở trận cuối vòng bảng với Panama lúc 4 giờ ngày 28.6).

Trận chung kết World Cup 2026, nếu Messi và Argentina có mặt, họ sẽ có khả năng tái đấu với đội tuyển Pháp và Mbappe một lần nữa, hoặc sẽ gặp Tây Ban Nha và sao trẻ Lamine Yamal.