Vì sao đội tuyển Uruguay lại bết bát đến vậy ở World Cup 2026?

Uruguay bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng. Họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng như Federico Valverde, Darwin Nunez, Manuel Ugarte hay Ronald Araujo, đồng thời được dẫn dắt bởi HLV Marcelo Bielsa - một trong những chiến lược gia cá tính nhất thế giới.

Nhưng sau 3 trận vòng bảng, Uruguay chỉ giành được 2 điểm, hòa đội tuyển Ả Rập Xê Út, hòa đội tuyển Cabo Verde rồi thua đội tuyển Tây Ban Nha 0-1, qua đó xếp thứ ba bảng H và bị loại ngay từ vòng bảng.

Không chỉ kết quả gây thất vọng, màn trình diễn của Uruguay còn khiến truyền thông quốc tế đặt ra nhiều dấu hỏi.

HLV Marcelo Bielsa chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất cho thất bại này ẢNH: REUTERS

Đội bóng mạnh trên giấy nhưng rời rạc trên sân

Theo The Guardian, thất bại của Uruguay "không phải lỗi của bất kỳ ai khác ngoài chính họ". Tờ báo Anh mô tả Uruguay là một đội bóng "chia rẽ, thiếu gắn kết", trong đó mối quan hệ giữa HLV Marcelo Bielsa và các cầu thủ tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Uruguay gần như không tạo ra sức ép đáng kể trong trận quyết định với Tây Ban Nha. Cả trận họ chỉ có 2 cú sút trúng đích, đều xuất hiện sau phút 80 và không đủ khó để đánh bại thủ môn Unai Simon.

Điều đáng lo hơn là Uruguay không chỉ chơi bế tắc trước Tây Ban Nha. Họ cũng đánh rơi chiến thắng trước Ả Rập Xê Út và Cabo Verde, những đối thủ được đánh giá thấp hơn trước giải. Một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu nhưng lại thiếu ý tưởng, thiếu sự kết nối và gần như không tạo được bản sắc trong lối chơi.

Đến World Cup với nhiều kỳ vọng nhưng hình ảnh đội tuyển Uruguay (áo xanh đen) để lại là một tập thể rệu rã ẢNH: REUTERS

Điều khiến thất bại của Uruguay trở nên đáng thất vọng hơn là những vấn đề của họ không chỉ xuất hiện trên sân cỏ. Theo The Guardian, nội bộ đội tuyển đã tồn tại nhiều dấu hiệu bất ổn trong suốt giải đấu. Tờ báo mô tả Uruguay là một tập thể "chia rẽ và rối ren", đồng thời cho biết HLV Marcelo Bielsa gần như không giao tiếp với các cầu thủ, "đến mức còn hiếm khi nói một lời chào buổi sáng". Bầu không khí thiếu gắn kết ấy được cho là đã ảnh hưởng không nhỏ đến màn trình diễn của đội bóng.

Khi nội bộ không tìm được tiếng nói chung, những hạn chế về chuyên môn càng bộc lộ rõ. Uruguay không còn hình ảnh của một đội bóng giàu năng lượng, pressing quyết liệt và đầy sức sống như ở vòng loại.

Sai lầm cá nhân nối tiếp nhau

Nếu lối chơi là vấn đề xuyên suốt, thì thất bại trước Tây Ban Nha còn được quyết định bởi sai lầm cá nhân. Phút 42, Alex Baena tung cú sút không quá nguy hiểm, nhưng thủ môn Fernando Muslera lại để bóng lọt qua tay đi vào lưới. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

The Guardian cho rằng đây chỉ là một trong nhiều sai lầm của Muslera tại giải năm nay. Thủ môn 40 tuổi từng chia tay đội tuyển rồi trở lại thi đấu, nhưng kỳ World Cup này nhiều khả năng sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế của anh theo cách đáng quên nhất.

Thủ môn Fernando Muslera mắc nhiều sai lầm ẢNH: REUTERS

Không chỉ Muslera, hàng công Uruguay cũng gây thất vọng. Darwin Nunez, Valverde hay Canobbio đều không tạo ra khác biệt ở thời điểm đội bóng cần họ nhất.

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp dừng bước ngay từ vòng bảng, những câu hỏi dành cho HLV Marcelo Bielsa ngày càng lớn. Nếu tại World Cup 2022, Uruguay còn có thể tiếc nuối khi bị loại bởi hiệu số trong bảng đấu rất mạnh, thì lần này họ không còn nhiều lý do để bào chữa.

Uruguay rời World Cup 2026 với 2 điểm sau 3 trận ẢNH: REUTERS

Có ngôi sao, có chiều sâu đội hình nhưng Uruguay lại thể hiện lối chơi thiếu thuyết phục ẢNH: REUTERS

Điều khiến thất bại này trở nên đáng lo là nó không còn là tai nạn. Uruguay đã bị loại từ vòng bảng ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Với một nền bóng đá từng hai lần vô địch thế giới và luôn được đánh giá thuộc nhóm mạnh của Nam Mỹ, đây là dấu hiệu cho thấy họ đang đánh mất vị thế.

Trong khi những đội bóng như Morocco, Nhật Bản hay Cabo Verde liên tục tiến bộ nhờ lối chơi rõ ràng và tập thể gắn kết, Uruguay vẫn sở hữu nhiều ngôi sao nhưng chưa thể biến chất lượng cá nhân thành sức mạnh chung.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều CĐV tại Guadalajara không hô vang tên đội tuyển Tây Ban Nha, mà đồng thanh gọi tên Cabo Verde - đội bóng lần đầu dự World Cup nhưng đã vượt qua Uruguay để giành quyền đi tiếp. Đó là hình ảnh khép lại một kỳ World Cup đáng quên của Uruguay và mở ra câu chuyện cổ tích mới của đại diện châu Phi.