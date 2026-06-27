Hàn Quốc sẽ ở lại World Cup trong những trường hợp nào, tại sao chỉ còn… 1% hy vọng?

Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Nam Phi vào ngày 25.6, đội tuyển Hàn Quốc không còn quyền tự quyết tại World Cup 2026. Thầy trò HLV Hong Myung-bo hiện chỉ biết chờ kết quả từ các bảng đấu còn lại để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội với tư cách một trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Theo bảng xếp hạng mới nhất, Hàn Quốc đang có 3 điểm, hiệu số -1 và tạm đứng thứ 8 trong số 12 đội xếp thứ ba - đúng bằng vị trí cuối cùng được đi tiếp. Tuy nhiên, Croatia, Algeria và CHDC Congo đều vẫn còn 1 trận chưa đấu, khiến nguy cơ Hàn Quốc bị đẩy khỏi tốp 8 là rất lớn.

Son Heung-min và các đồng đội đang hy vọng vào cơ hội rất mong manh ẢNH: REUTERS

Theo The Athletic, ở World Cup 2026, mọi đội đứng thứ ba có từ 4 điểm trở lên đều chắc chắn đi tiếp. Những đội chỉ có 3 điểm như Hàn Quốc sẽ phải cạnh tranh bằng hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được và các tiêu chí phụ khác.

Trong khi đó, tờ Chosun nhận định cơ hội của Hàn Quốc đã giảm mạnh sau chuỗi kết quả bất lợi ở các bảng đấu khác. Tờ báo cho rằng đội bóng của HLV Hong Myung-bo gần như chỉ còn biết "cầu nguyện" các đối thủ trực tiếp sẩy chân ở lượt cuối.

Đội tuyển Hàn Quốc cần những điều kiện nào?

Điều kiện đầu tiên nằm ở bảng J. Hàn Quốc cần trận đấu giữa đội tuyển Áo và đội tuyển Algeria không kết thúc với tỷ số hòa. Nếu Áo thắng, Algeria sẽ dừng ở 3 điểm và nhiều khả năng không vượt được Hàn Quốc. Trường hợp Algeria thắng, họ cần thắng cách biệt ít nhất 2 bàn để đẩy Áo xuống dưới Hàn Quốc trong bảng xếp hạng các đội hạng ba.

Điều kiện thứ hai là đội tuyển CHDC Congo không thắng Uzbekistan ở bảng K. Nếu CHDC Congo giành 3 điểm, họ sẽ vượt Hàn Quốc và chiếm mất một suất trong tốp 8.

Đội tuyển Croatia của Luka Modric vẫn rộng cửa trong cuộc đua vào vòng knock-out ẢNH: REUTERS

Điều kiện cuối cùng là đội tuyển Ghana phải đánh bại Croatia ở bảng L. Hàn Quốc không mong Croatia có thêm điểm, bởi đội bóng châu Âu hiện đã có 3 điểm sau 2 trận và đang xếp trên Hàn Quốc nhờ các tiêu chí phụ.

Đội tuyển Hàn Quốc cần cả 3 kết quả trên cùng xảy ra mới có cơ hội giữ được vị trí trong nhóm 8 đội hạng ba xuất sắc nhất.

Vì sao chỉ còn khoảng 1% hy vọng?

Khó khăn lớn nhất của Hàn Quốc là họ đã hoàn thành vòng bảng và hoàn toàn mất quyền tự quyết. Hiện đã có 5 đội hạng ba chắc chắn đi tiếp gồm Thụy Điển, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Paraguay và Senegal. Iran cũng đứng trên Hàn Quốc với cùng 3 điểm nhưng hiệu số 0, tốt hơn mức -1 của đội bóng Đông Á.

Đội tuyển Hàn Quốc chỉ còn biết tự trách mình khi rơi vào tình thế này ẢNH: REUTERS

BXH các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất tính đến chiều 27.6 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Điều đó đồng nghĩa Hàn Quốc chỉ còn đúng vị trí thứ 8 để hy vọng và phải chờ các đội phía sau không vượt lên. Chỉ cần 1 kết quả không diễn ra theo ý muốn, thầy trò HLV Hong Myung-bo sẽ bị loại.

Theo Chosun, đây là tình thế mà Hàn Quốc đã tự đẩy mình vào sau trận thua Nam Phi. Chỉ cần giành thêm 1 điểm ở lượt cuối bảng A, Son Heung-min và các đồng đội đã có thể giành vé trực tiếp vào vòng knock-out mà không phải chờ đợi các bảng đấu khác.

Giờ đây, hành trình của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 không còn phụ thuộc vào chính họ. Mọi hy vọng đều nằm ở kết quả của các trận đấu cuối tại bảng J, K và và chỉ một bàn thắng khác với kịch bản kỳ vọng cũng có thể quyết định số phận của Son Heung-min cùng các đồng đội tại World Cup năm nay.