HLV Uruguay cay đắng vì bị loại sốc, thừa nhận sai lầm nghiêm trọng khi thay người

Trên sân Guadalajara (Mexico) sáng 27.6, Uruguay bước vào trận đấu mang tính sống còn nhưng một sai lầm nghiêm trọng của thủ thành Muslera ở cuối hiệp 1 đã tạo điều kiện để Alex Baena ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha giành thắng lợi 1-0. Trong khi đó, đại diện Nam Mỹ phải ngậm ngùi dừng bước chỉ với 2 điểm sau 3 trận.

Phát biểu sau trận, HLV Bielsa không né tránh trách nhiệm khi thừa nhận ông sẽ là người đầu tiên phải hứng chịu mọi chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ Uruguay.

Chiến lược gia người Argentina chia sẻ: "Chúng tôi xứng đáng có được 7 điểm nhưng cuối cùng chỉ giành được 2 điểm. Đội tạo ra đủ cơ hội trong cả ba trận đấu nhưng lại không tận dụng được. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng quá thấp, trong khi những bàn thua đều là các tình huống hoàn toàn có thể tránh được".

HLV Bielsa cùng đội tuyển Uruguay bị loại sốc ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ông nói thêm: "Các nhà báo và người hâm mộ bóng đá Uruguay hoàn toàn có quyền đổ lỗi cho tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm và phải chấp nhận điều đó. Việc bị loại ngay từ vòng bảng là cú sốc và cũng đầy cay đắng cho Uruguay".

Hai sự thay đổi gây tranh cãi của đội tuyển Uruguay

Một trong những tình huống gây chú ý nhất trận đấu là việc Muslera không trở lại sân sau giờ nghỉ, nhường chỗ cho Sergio Rochet. Nhiều ý kiến cho rằng HLV Bielsa đã mất kiên nhẫn với thủ môn 40 tuổi sau hàng loạt sai lầm ở giải đấu năm nay.

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Tuy nhiên, nhà cầm quân 70 tuổi bất ngờ tiết lộ quyết định thay người xuất phát từ chính Muslera. Ông giải thích: "Đó không phải quyết định của tôi. Muslera đã quyết định rời sân sau hiệp 1".

Theo báo chí Uruguay, phát biểu này khiến không ít người bất ngờ bởi trước đó dư luận đều tin rằng HLV Bielsa chủ động rút thủ môn kỳ cựu khỏi sân sau pha mắc lỗi dẫn đến bàn thua trước Tây Ban Nha.

Đây không phải lần đầu Muslera trở thành tâm điểm chỉ trích tại World Cup 2026. Trước đó, người gác đền kỳ cựu cũng mắc sai sót trong trận hòa Cabo Verde 2-2, khiến Uruguay đánh rơi chiến thắng quan trọng.

Dù thừa nhận việc tiếp tục đặt niềm tin vào Muslera cuối cùng đã phản tác dụng, HLV Bielsa vẫn lên tiếng bảo vệ học trò giàu kinh nghiệm.

HLV Bielsa nói thêm: "Tôi không phủ nhận những đánh giá về màn trình diễn của Muslera. Nhưng tôi tin cậu ấy vừa trải qua một năm tuyệt vời và là cầu thủ có cá tính mạnh mẽ cũng như phẩm chất đáng trân trọng. Tôi hiểu những chỉ trích dành cho Muslera. Tuy nhiên, quyết định của tôi không nhằm làm suy giảm sự tự tin của cậu ấy, mà ngược lại là để duy trì niềm tin đó".

Đội tuyển Uruguay gặp quá nhiều vấn đề ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ngoài câu chuyện của Muslera, HLV Bielsa cũng phải giải thích về việc rút tiền vệ ngôi sao Federico Valverde khỏi sân ngay phút 60, khi Uruguay đang cần bàn gỡ.

HLV người Argentina cho biết ông muốn tăng cường sức mạnh và khả năng tranh chấp cho hàng công nên tung Federico Vinas vào sân.

"Chúng tôi cần thêm sức mạnh thể chất ở tuyến trên để tạo áp lực nhiều hơn", HLV Bielsa lý giải.

Dẫu vậy, những điều chỉnh của ông không mang lại hiệu quả. Uruguay chỉ có 2 cú sút trúng đích trong cả trận và không tạo ra được sức ép đủ lớn lên khung thành của Tây Ban Nha.

Truyền thông Uruguay đánh giá, lần thứ hai liên tiếp dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup là kết quả khó chấp nhận với đội bóng từng hai lần vô địch thế giới. Sau những trận hòa thất vọng trước Ả Rập Xê Út và Cabo Verde, thất bại trước Tây Ban Nha đã khép lại một chiến dịch đầy thất vọng của Uruguay, đồng thời đẩy HLV Bielsa vào tâm bão chỉ trích lớn nhất kể từ khi ông dẫn dắt đội tuyển này.