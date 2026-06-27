Đối thủ Panama của đội tuyển Anh lục đục nội bộ, cầu thủ xô xát ngay trong buổi tập

Theo hình ảnh được truyền thông ghi lại, tiền đạo Cecilio Waterman và tiền vệ Jose Luis Rodriguez đã có màn lời qua tiếng lại trong buổi tập của Panama. Căng thẳng nhanh chóng leo thang khi Waterman bất ngờ lao tới đẩy mạnh đồng đội, buộc các cầu thủ khác phải can thiệp để ngăn chặn sự việc đi xa hơn.

Sau tình huống xô xát, Waterman tiếp tục chỉ tay về phía Rodriguez với thái độ đầy tức giận. Tiền đạo đang thi đấu tại Chile thậm chí còn cố gắng tiến về phía đồng đội trước khi bị các cầu thủ Panama giữ lại. Trong khi đó, Rodriguez tỏ ra bình tĩnh hơn và không có ý định tiếp tục cuộc tranh cãi.

Đội tuyển Panama đã bị loại sau khi thua 2 trận liên tiếp ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Panama đã bị loại

Nguyên nhân cụ thể dẫn đến mâu thuẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, sự việc phản ánh phần nào bầu không khí nặng nề trong trại huấn luyện Panama khi đội bóng Trung Mỹ đã chính thức bị loại sau hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 trước Ghana và Croatia.

Waterman mới chỉ đá chính ở trận ra quân, trước khi mất vị trí trong đội hình xuất phát ở trận gặp Croatia và chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị. Trong khi đó, Rodriguez đều góp mặt từ đầu ở cả hai trận đấu đã qua.

Dù vậy, HLV Thomas Christiansen lại không xem đây là vấn đề nghiêm trọng. Nhà cầm quân người Đan Mạch thậm chí còn đánh giá những tình huống như vậy là dấu hiệu tích cực.

"Đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi muốn thấy những tình huống như thế xuất hiện thường xuyên hơn trong các buổi tập. Điều đó cho thấy các cầu thủ vẫn còn khát khao cạnh tranh, vẫn chiến đấu để giành suất đá chính và chưa từ bỏ hy vọng", ông Christiansen phát biểu.

Mặc dù đã hết cơ hội đi tiếp, Panama vẫn để lại nhiều dấu ấn tại World Cup 2026 khi chỉ thua sát nút Ghana và Croatia. Chính vì không còn áp lực thành tích, đội bóng này được dự báo sẽ chơi với tinh thần thoải mái khi đối đầu tuyển Anh ở trận đấu diễn ra tại New York.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel vẫn cần một kết quả thuận lợi để đảm bảo ngôi đầu bảng L. "Tam sư" khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia nhưng sau đó gây thất vọng khi hòa Ghana 0-0.

Thầy trò HLV Thomas Tuchel đặt quyết tâm đánh bại Panama để giành ngôi đầu ẢNH: REUTERS

Công tác chuẩn bị của đội tuyển Anh cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Hậu vệ phải Reece James đã vắng mặt trong buổi tập gần nhất do gặp vấn đề ở gân kheo. Ngôi sao 26 tuổi đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho giai đoạn knock-out.

Dù vậy, HLV Tuchel vẫn tỏ ra lạc quan và khẳng định ông sẵn sàng thực hiện những thay đổi về nhân sự trong trận gặp Panama. Nhà cầm quân người Đức cũng đón tín hiệu tích cực khi Bukayo Saka đang hồi phục tốt và có thể trở lại đội hình xuất phát.