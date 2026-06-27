Danh sách Vua phá lưới World Cup mới nhất: Tiền đạo Pháp 'tấn công' mạnh mẽ

Mbappe, Dembele phả hơi nóng vào vị trí của Messi

Lionel Messi hiện vẫn đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng sau 187 phút thi đấu. Tuy nhiên, vị trí số 1 của thủ quân Argentina đang bị đe dọa bởi những chân sút của đội tuyển Pháp.

Trong màn hủy diệt Na Uy với tỷ số 4-1 vào sáng 27.6, hàng công của "gà trống Gaulois" đã phô diễn sức mạnh khủng khiếp. Đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele chính là ngôi sao sáng nhất trận đấu khi ghi một cú hat-trick vô cùng đẳng cấp. Màn trình diễn này giúp Dembele sở hữu tổng cộng 4 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Tốp 5 cầu thủ đứng đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 tính đến lúc này ẢNH: CMH

Kylian Mbappe dù không có thêm bàn thắng nào trong trận đấu này, nhưng cũng có đóng góp lớn với 2 pha kiến tạo thành bàn. Nhờ chỉ số phụ vượt trội (2 kiến tạo), Mbappe hiện đứng ở vị trí thứ hai với 4 bàn thắng, phả hơi nóng vào vị trí dẫn đầu của Lionel Messi.

Sự bứt phá ngoạn mục của bộ đôi tiền đạo người Pháp đã đẩy ngôi sao Brazil - Vinicius Junior xuống vị trí thứ tư. Dù cũng có được 4 bàn thắng và 1 kiến tạo như Dembele, Vinicius phải xếp sau do có tổng thời gian thi đấu nhiều hơn (293 phút so với 225 phút của tiền đạo Pháp).

Đứng ở vị trí thứ năm trong nhóm dẫn đầu là Erling Haaland của Na Uy với 4 bàn thắng. Haaland không ra sân trong lượt trận cuối, bất lực chứng kiến đội nhà nhận thất bại nặng nề trước người Pháp.

Chờ Messi, Ronaldo lên tiếng ở lượt cuối vòng bảng

Dẫu vậy, lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới vẫn thuộc về Lionel Messi. Chân sút sinh năm 1987 vẫn chưa đá lượt trận cuối cùng vòng bảng, khi Argentina chạm trán Jordan vào sáng 28.6.

Ngay phía sau tốp 5 cầu thủ dẫn đầu, nhiều chân sút đang sở hữu 3 bàn thắng. Vị trí thứ 6 đến 13 lần lượt là: Deniz Undav (Đức) - 3 bàn, 2 kiến tạo; Johan Manzambi (Thụy Sĩ) - 3 bàn, 1 kiến tạo; Ismaila Sarr (Senegal) - 3 bàn, 1 kiến tạo; Brian Brobbey (Hà Lan); Matheus Cunha (Brazil); Ismael Saibari (Ma Rốc); Jonathan David (Canada); Elijah Just (New Zealand, đã bị loại).

Bên cạnh đó, một cái tên không thể bỏ qua là Cristiano Ronaldo. Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha đang tạm xếp ở vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng với 2 bàn thắng sau 201 phút thi đấu. Dù tạm thời bị tụt lại phía sau, bản lĩnh và đẳng cấp của CR7 ở những sân chơi lớn là điều không ai có thể hoài nghi.

Ronaldo vẫn còn cơ hội để cải thiện thành tích ngay tại vòng bảng, khi ra sân cùng đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Colombia ở lượt trận cuối vào sáng 28.6.