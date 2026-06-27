Xác định 28 đội vào vòng knock-out World Cup 2026: Lộ diện nhiều cặp đấu hấp dẫn

Lượt trận cuối ở các bảng I, H và G diễn ra vào sáng nay 27.6. Sau loạt trận này, vòng knock-out World Cup 2026 đã xác định được thêm nhiều đội bóng.

FIFA xác nhận, 28 cái tên đã chắc chắn góp mặt ở vòng 32 gồm: Mexico, Nam Phi (bảng A); Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina (bảng B); Brazil, Ma Rốc (bảng C); Mỹ, Úc, Paraguay (bảng D); Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador (bảng E); Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển (bảng F), Bỉ, Ai Cập (bảng G); Tây Ban Nha, Cabo Verde (bảng H), Pháp, Na Uy, Senegal (bảng I); Argentina (bảng J); Colombia, Bồ Đào Nha (bảng K); Anh, Ghana (bảng L).

Đã có 28 đội bóng chính thức góp mặt tại vòng knock-out World Cup 2026 ẢNH: FIFA

4 đội bóng còn lại sẽ được xác định sau khi lượt trận cuối cùng của bảng L, bảng K và bảng J kết thúc vào trưa 28.6. Theo đó, những đội bóng còn cơ hội cạnh tranh là Áo, Algeria (bảng J), CH Congo, Uzbekistan (bảng K), Croatia (bảng L).

Hai đại diện châu Á đã vào vòng knock-out World Cup 2026

Trong số những đội bóng đã giành vé vào vòng knock-out, chỉ có 2 đại diện thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là Nhật Bản và Úc. Hai đội bóng vẫn còn cơ hội cạnh tranh là Iran và Hàn Quốc, đều cán đích vòng bảng với vị trí hạng ba.

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Lúc này, 9 cặp đấu tại vòng 32 cũng đã lộ diện: Đức gặp Paraguay, Pháp gặp Thụy Điển, Nam Phi gặp Canada, Hà Lan gặp Ma Rốc, Mỹ gặp Bosnia - Herzegovina, Brazil gặp Nhật Bản, Bờ Biển Ngà gặp Na Uy, Argentina gặp Cabo Verde, Úc gặp Ai Cập.

Trận đấu sớm nhất ở vòng knock-out World Cup 2026 là màn so tài giữa Nam Phi và đồng chủ nhà Canada, diễn ra lúc 2 giờ ngày 29.6.