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Truyền thông Hàn Quốc nói đội nhà gặp 'báo động đỏ', nguy cơ cao bị loại khỏi World Cup
Video World Cup 2026

Truyền thông Hàn Quốc nói đội nhà gặp 'báo động đỏ', nguy cơ cao bị loại khỏi World Cup

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Thất bại trước đội tuyển Nam Phi đẩy đội tuyển Hàn Quốc vào tình thế vô cùng khó khăn. Truyền thông xứ kim chi đồng loạt dùng những cụm từ như ‘báo động đỏ’, ‘đứng bên bờ vực’ khi cơ hội vào vòng knock-out ngày càng mong manh.

Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Nam Phi ngày 25.6, đội tuyển Hàn Quốc liên tiếp đón nhận những kết quả bất lợi từ các bảng đấu khác. Truyền thông nước này đồng loạt nhận định đội tuyển đang rơi vào tình trạng "báo động đỏ", còn cơ hội giành vé vào vòng knock-out ngày càng thu hẹp.

Theo SPOTV News, cú sốc lớn nhất đến từ bảng E khi đội tuyển Ecuador ngược dòng thắng đội tuyển Đức 2-1 để có 4 điểm và gần như chắc suất trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Truyền thông Hàn Quốc nói đội nhà gặp 'báo động đỏ', nguy cơ cao bị loại khỏi World Cup

Tờ báo cho rằng nếu Đức không thua Ecuador, Hàn Quốc sẽ có thêm cơ hội vượt lên trong cuộc đua vé vớt. Tuy nhiên, chiến thắng của Ecuador khiến đại diện châu Á mất đi một đối thủ có thể cạnh tranh.

Không chỉ vậy, Paraguay hòa đội tuyển Úc 0-0 để có 4 điểm, còn đội tuyển Thụy Điển cũng giành vé đi tiếp sau trận hòa đội tuyển Nhật Bản. Sau loạt trận này, Hàn Quốc chỉ có 3 điểm và rơi xuống hạng 6 trong nhóm các đội đứng thứ ba, trong khi vẫn còn 6 bảng chưa thi đấu lượt cuối.

Star News nhận định Hàn Quốc đang ở "bên bờ vực", bởi thầy trò HLV Hong Myung-bo không còn quyền tự quyết. Với 3 điểm và hiệu số -1, đội bóng xứ kim chi phải chờ ít nhất 4 đội đứng thứ ba khác có thành tích kém hơn mới có thể đi tiếp.

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