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Vé vớt khiến lượt trận cuối World Cup 2026 khó đoán hơn
Video World Cup 2026

Vé vớt khiến lượt trận cuối World Cup 2026 khó đoán hơn

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Thể thức 48 đội và suất dành cho các đội xếp thứ ba đang tạo ra diện mạo mới cho World Cup 2026. Lượt trận cuối vòng bảng không còn là cuộc đua của từng bảng đấu, mà trở thành màn cạnh tranh giữa hàng chục đội tuyển ở nhiều quốc gia.

Khi FIFA quyết định mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội, nhiều ý kiến lo ngại vòng bảng sẽ kém cạnh tranh khi có thêm 8 suất dành cho các đội xếp thứ ba. Tuy nhiên, World Cup 2026 lại đang cho thấy điều ngược lại.

Nếu trước đây nhiều đội gần như hết hy vọng sau 2 lượt trận, thì giờ đây cánh cửa vào vòng knock-out vẫn mở với nhiều đội tuyển. Ngoài 24 đội nhất và nhì bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành vé đi tiếp, khiến cuộc đua không còn giới hạn trong từng bảng đấu.

Đội tuyển Hàn Quốc là một ví dụ. Dù thua đội tuyển Nam Phi và rơi xuống vị trí thứ ba bảng A, Son Heung-min cùng các đồng đội vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Nhiều đội tuyển khác cũng bước vào lượt cuối với hy vọng tương tự, khiến số trận đấu còn ý nghĩa tăng lên đáng kể.

Vé vớt khiến lượt trận cuối World Cup 2026 khó đoán hơn

Điểm khác biệt của World Cup 2026 là các bảng đấu không còn tách biệt. Một bàn thắng ở bảng này có thể ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển ở bảng khác. Vì vậy, các HLV không chỉ tính chuyện thắng hay hòa mà còn phải cân nhắc hiệu số và số bàn thắng ghi được.

Điều đó cũng làm thay đổi cách tiếp cận trận đấu. Mỗi bàn thắng đều có giá trị, buộc các đội tiếp tục tấn công ngay cả khi đã dẫn trước. Người hâm mộ cũng phải theo dõi nhiều bảng đấu cùng lúc, bởi cục diện có thể thay đổi chỉ sau một pha lập công ở sân đấu khác.

Thể thức mới vẫn còn gây tranh luận, nhưng ít nhất đến lúc này, FIFA đã đạt được mục tiêu quan trọng: giữ cuộc đua giành vé vào vòng knock-out căng thẳng đến những lượt trận cuối và tạo ra nhiều kịch bản khó lường hơn cho vòng bảng World Cup 2026.

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