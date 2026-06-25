World Cup 48 đội: Canh bạc của FIFA đang mang trái ngọt

Khi FIFA quyết định mở rộng World Cup lên 48 đội, nhiều người lo ngại giải đấu sẽ mất tính cạnh tranh và xuất hiện nhiều trận đấu chênh lệch. Nhưng sau hơn nửa chặng đường vòng bảng, World Cup 2026 lại cho thấy điều ngược lại.

Cabo Verde lần đầu dự World Cup nhưng giành điểm trước đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Uruguay. Scotland chấm dứt 36 năm chờ chiến thắng. Na Uy trở lại sau 28 năm và nhanh chóng gây ấn tượng, còn Morocco tiếp tục khẳng định vị thế sau kỳ World Cup 2022.

Thể thức mới không chỉ mở rộng cơ hội cho nhiều đội tuyển mà còn giúp giải đấu lan tỏa mạnh hơn. Lần đầu tiên World Cup diễn ra tại 3 quốc gia với 16 thành phố đăng cai, tạo nên nhiều hoạt động gắn kết người hâm mộ ngoài sân cỏ. Từ các fan zone, lễ hội đường phố đến câu chuyện chú dê mang tên Messi ở Kansas City, World Cup đang trở thành một sự kiện văn hóa chứ không chỉ là giải bóng đá.

World Cup với 48 đội tuyển: Từ chỗ bị chê đến những bất ngờ ngoạn mục

Dĩ nhiên, còn quá sớm để khẳng định World Cup 48 đội thành công hoàn toàn khi những thử thách thực sự sẽ đến ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, vòng bảng đã mang đến tín hiệu tích cực. Các siêu sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe hay Erling Haaland vẫn là tâm điểm, trong khi những đội tuyển bị đánh giá thấp cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Canh bạc của FIFA vẫn chưa có lời giải cuối cùng. Nhưng đến thời điểm này, thể thức 48 đội đang khiến World Cup trở nên khó đoán hơn, giàu câu chuyện hơn và có sức lan tỏa rộng hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.