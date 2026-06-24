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Trong lúc Messi phá kỷ lục, một 'Messi' khác đang gây sốt ở Mỹ
Video World Cup 2026

Trong lúc Messi phá kỷ lục, một 'Messi' khác đang gây sốt ở Mỹ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Trong khi Lionel Messi liên tục lập kỷ lục tại World Cup 2026, một 'Messi' khác ở Kansas City cũng gây chú ý. Đó là chú dê con mang tên Messi, đang trở thành hiện tượng bên bờ sông Missouri.

Lionel Messi đang là tâm điểm của World Cup 2026 với 5 bàn thắng sau 2 trận cho đội tuyển Argentina. Nhưng tại Kansas City, người dân địa phương lại dành sự chú ý cho một Messi khác. Đó là một chú dê con mang tên Messi.

Cái tên này xuất phát từ biệt danh GOAT (cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) của Messi, trong khi goat trong tiếng Anh cũng có nghĩa là con dê.

Chú dê thuộc đàn dê của công ty Goats Gone Green, đơn vị chuyên dùng dê để dọn cỏ và xử lý thực vật xâm lấn ven sông Missouri.

Trong lúc Messi phá kỷ lục, một 'Messi' khác đang gây sốt ở Mỹ

"World Cup đang diễn ra nên mọi người nghĩ thành phố cần có một Messi. Vì thế họ đặt tên chú dê này là Messi và cho nó mặc áo đội tuyển Argentina:, Ông Kyle Alvis - Chủ công ty Goats Gone Green nói.

Theo Reuters, khu vực đàn dê hoạt động nằm gần nơi đội tuyển Argentina đóng quân. Vì vậy, nhiều người hy vọng một ngày nào đó sẽ có cuộc gặp giữa 2 Messi.

Một người đang phá kỷ lục World Cup bằng những bàn thắng. Người còn lại đang trở thành "ngôi sao" bên bờ sông Missouri chỉ bằng việc... gặm cỏ.

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