Đội tuyển Hàn Quốc chỉ cần hòa đội tuyển Nam Phi ở lượt trận cuối bảng A là giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, thất bại 0-1 khiến Son Heung-min cùng các đồng đội rơi xuống vị trí thứ ba với 3 điểm sau 3 trận.

Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Mexico thắng đội tuyển CH Czech 3-0 để đứng đầu bảng, còn Nam Phi vươn lên giành vé trực tiếp.

Theo thể thức World Cup 2026, ngoài 24 đội nhất và nhì bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ đi tiếp. Sau khi các bảng A, B và C khép lại, Hàn Quốc tạm đứng thứ tư trong nhóm các đội xếp thứ ba, nhưng vòng bảng vẫn chưa kết thúc nên mọi thứ còn có thể thay đổi.

Đội tuyển Hàn Quốc của Son Heung-min vượt qua vòng bảng World Cup trong kịch bản nào?

Chỉ còn biết chờ

Khởi đầu World Cup bằng chiến thắng trước đội tuyển CH Czech giúp Hàn Quốc nắm lợi thế lớn. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp trước đội tuyển Mexico và đội tuyển Nam Phi khiến đội bóng xứ kim chi đánh mất quyền tự quyết.

Trước Nam Phi, HLV Hong Myung-bo tung Son Heung-min vào sân đầu hiệp 2 để tìm bàn gỡ, nhưng Hàn Quốc vẫn bế tắc. Bàn thắng của Thapelo Maseko ở phút 63 là khác biệt duy nhất của trận đấu.

Giờ đây, Son Heung-min cùng các đồng đội chỉ còn biết chờ kết quả các bảng đấu còn lại. Nếu giữ được vị trí trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, Hàn Quốc sẽ giành vé vào vòng knock-out. Ngược lại, hành trình của họ tại World Cup 2026 sẽ khép lại ngay sau vòng bảng.