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Vinicius Junior đang đưa Brazil trở lại đường đua vô địch?
Video World Cup 2026

Vinicius Junior đang đưa Brazil trở lại đường đua vô địch?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Vinicius Junior đang có kỳ World Cup hay nhất sự nghiệp, còn đội tuyển Brazil cũng dần tìm lại sự ổn định dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Sau vòng bảng, Selecao bắt đầu cho thấy hình hài của một ứng viên vô địch thực thụ.

Chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Scotland không chỉ giúp đội tuyển Brazil giành ngôi nhất bảng C, mà còn cho thấy Selecao đang vào guồng sau khởi đầu chưa thật sự thuyết phục.

Vinicius Junior tiếp tục là tâm điểm với cú đúp bàn thắng. Tiền đạo 25 tuổi trở thành cầu thủ Brazil thứ 5 ghi bàn ở cả 3 trận vòng bảng của một kỳ World Cup, sau Jairzinho (1970), Romario (1994), Ronaldo và Rivaldo (đều năm 2002). Đáng chú ý, Brazil đều vô địch ở cả 4 kỳ World Cup đó.

Phong độ của Vinicius cũng phản ánh dấu ấn của HLV Carlo Ancelotti. Kể từ khi chiến lược gia người Ý dẫn dắt đội tuyển Brazil, Vinicius đã ghi 7 bàn sau 13 trận, so với chỉ 6 bàn sau 39 trận dưới các HLV tiền nhiệm.

"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ Vinicius. Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới", HLV Ancelotti khẳng định.

Vinicius đang đưa Brazil trở lại đường đua vô địch?

Không chỉ hàng công chơi hiệu quả hơn, Brazil cũng cho thấy sự cân bằng trong lối chơi. Sau trận hòa đội tuyển Morocco ở ngày ra quân, Selecao ghi 6 bàn và giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp trước đội tuyển Haiti và đội tuyển Scotland.

"Trận đầu chưa thật sự tốt, nhưng đội đã cải thiện rất nhiều. Hàng thủ chắc chắn hơn, hàng công ghi bàn đều đặn và điều đó mang lại sự tự tin", thủ môn Alisson Becker nói.

Bên cạnh đó, Neymar cũng trở lại đội tuyển quốc gia lần đầu kể từ cuối năm 2023, mang đến thêm lựa chọn cho HLV Ancelotti trước vòng knock-out.

Scotland chưa phải phép thử đủ lớn, nhưng Brazil đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên vô địch: lối chơi cân bằng hơn và sở hữu một Vinicius đạt phong độ cao đúng vào thời điểm quan trọng nhất của giải đấu.

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