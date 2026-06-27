Nhận định bóng đá Panama vs Anh: Harry Kane giúp 'tam sư' thắng cách biệt

Đội tuyển Anh từng thắng hủy diệt Panama

Sau niềm vui từ chiến thắng 4-2 ở lượt trận mở màn trước Croatia, phần lớn người hâm mộ đội tuyển Anh đều kỳ vọng vào một thế trận áp đảo của "tam sư" khi chạm trán Ghana. Tuy nhiên, "những ngôi sao đen" dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Carlos Queiroz đã khiến đội bóng của HLV Thomas Tuchel hoàn toàn bế tắc và rời sân với 1 điểm (hòa 0-0). Lúc này, bảng xếp hạng bảng L lần lượt là: Anh đầu bảng (4 điểm, hiệu số +2), Ghana đứng hai (4 điểm, hiệu số +1), Croatia đứng ba (3 điểm, hiệu số -1), Panama xếp cuối (0 điểm, đã bị loại).

Dù vừa sẩy chân ở lượt trận thứ hai, nhưng thầy trò HLV Tuchel vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng L, nếu đánh bại Panama. Đây là lần thứ hai Anh và Panama chạm trán nhau tại VCK World Cup, sau lần đầu vào năm 2018. Khi đó, đội tuyển Anh đè bẹp Panama với tỷ số 6-1. Ở trận này, Harry Kane đã tỏa sáng khi lập cú hat-trick.

Harry Kane (9) từng ghi cú hat-trick vào lưới Panama vào năm 2018 ẢNH: REUTERS

Trận hòa không bàn thắng trước Ghana đã phơi bày những hạn chế của đội tuyển Anh, khi phải đối mặt với một khối phòng ngự lùi sâu. Cảm hứng từ trận thắng Croatia đã bị chặn đứng, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian để sự hưng phấn trở lại với “tam sư”. HLV Tuchel hy vọng một Panama đã sớm bị loại sẽ không chơi “tử thủ” để phong tỏa các chân sút đội tuyển Anh như cách Ghana đã làm.

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Panama chơi nỗ lực trong 2 trận đấu đã qua, nhưng vẫn chưa thể ghi bàn. Ở trận đấu chia tay giải, họ có thể sẽ chơi cống hiến với hy vọng tìm kiếm bàn thắng và điểm số đầu tiên tại World Cup hè này. Đây cũng là kịch bản mà đội tuyển Anh mong muốn. Trước đối thủ không ưu tiên “dựng xe buýt” trước khung thành, Harry Kane và các chân sút của “tam sư” sẽ có nhiều khoảng trống và cơ hội để đưa bóng vào lưới.

Trận Panana vs Anh diễn ra lúc 4 giờ ngày 28.6, theo giờ Việt Nam ẢNH: Chụp màn hình

Dự đoán kết quả trận Panama vs Anh

Đội tuyển Anh được đánh giá cao vượt trội ở trận này. Việc Panama tràn lên với mong muốn có bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2026 giúp "tam sư" dễ chơi hơn. Nhiều khả năng, đoàn quân của HLV Tuchel sẽ sớm khai thông bế tắc.

Dự đoán tỷ số: Panama 0-2 Anh