Lượt cuối bảng L World Cup 2026: Harry Kane và Bellingham giúp đội tuyển Anh thăng hoa, thắng Panama

HLV Tuchel tức giận với đội tuyển Anh trong hiệp 1

HLV Tuchel đã thực hiện 5 sự thay đổi so với trận hòa không bàn thắng với Ghana ngày 24.6. O'Reilly, Quansah, Rogers, Saka và Rashford vào sân thay cho Spence, Reece James, Declan Rice, Gordon và Madueke. Cùng với Harry Kane chơi cao nhất hàng công. Trong khi Jude Bellingham và Elliot Anderson chơi ở trung tâm hàng tiền vệ.

Jude Bellingham tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Harry Kane lập công, giúp đội tuyển Anh giành lại chiến thắng và ngôi nhất bảng L Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, "Tam sư" đã có một hiệp đấu thiếu khởi sắc. Họ nắm giữ đến 72% thời gian kiểm soát bóng, tạo 9 cơ hội, nhưng trong 4 cơ hội sút trúng khung thành không thể khuất phục được thủ môn Mosquera của Panama.

Panama bố trí đội hình thấp 5-4-1, qua đó thực sự gây khó cho đội tuyển Anh trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự để tạo ra cơ hội rõ ràng ghi bàn. Trái lại, Panama cũng có không ít tình huống phản công nhanh từ Tomas Rodriguez, khiến thủ môn Pickford phải trổ tài.

Chứng kiến đội nhà chơi thiếu sắc nét, bên ngoài sân HLV Tuchel nhiều lần thể hiện sự thất vọng và cả tức giận. Đội tuyển Anh bế tắc ghi bàn trước Panama khiến hiệp một phải chịu kết quả hòa 0-0.

Ở trận cùng giờ, Croatia dẫn trước Ghana tỷ số 1-0 do Petar Sucic ghi bàn phút 31 càng khiến đội tuyển Anh chịu áp lực. Vì với kết quả này, họ rơi xuống nhì bảng L (đối mặt khả năng gặp Bồ Đào Nha ở vòng 32 đội), trong khi Croatia vươn lên đầu bảng và Ghana xuống hạng ba.

Bài phạt góc của Arsenal giải cứu đội tuyển Anh

Trong hiệp hai, đội tuyển Anh chơi tốt hơn khiến Panama phải chống đỡ vất vả với sức ép mạnh hơn. Mặc dù vậy, họ vẫn phải cần tới tình huống cố định như bài đá phạt góc của CLB Arsenal mới phá vỡ thế bế tắc trận đấu.

Harry Kane ghi 11 bàn tại 3 kỳ World Cup tính đến nay, chính thức vượt qua cựu danh thủ Gary Lineker (10 bàn) Ảnh: Reuters

Jude Bellingham là người đã tháo gỡ tình huống khó cho đội tuyển Anh, khi tận dụng pha đá phạt góc của Saka tung cú sút cận thành kịp ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho "Tam sư" ở phút 62.

Thế bế tắc được tháo gỡ, hàng công đội tuyển Anh tung hoành, với Harry Kane khai hỏa trở lại khoảng 5 phút sau đó nâng tỷ số lên 2-0 từ đường dọn cỗ của chính Bellingham.

Bàn thắng này cũng giúp Harry Kane có 3 bàn tại World Cup 2026 gia nhập cuộc đua vua phá lưới. Tổng cộng, Kane cũng ghi 11 bàn tại 3 kỳ World Cup tính đến nay, chính thức vượt qua cựu danh thủ Gary Lineker (10 bàn).

Croatia (phải) vượt khó đánh bại Ghana tỷ số 2-1 giành ngôi nhì bảng Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Croatia dẫn trước Ghana tỷ số 1-0 trong hiệp một. Nhưng họ để đại diện châu Phi kịp gỡ hòa tỷ số 1-1 ở phút 73 với bàn thắng do Derrick Luckassen ghi.

Đội hạng ba tại World Cup 2022 cuối cùng đã kịp chứng minh lại đẳng cấp với bàn nâng tỷ số 2-1 ở phút 83 do công Nikola Vlasic ghi để giành trận thắng then chốt và giành vé đi tiếp vào vòng 32 đội. Trong bàn thắng này, tiền vệ kỳ cựu 40 tuổi Modric là người kiến tạo bàn thắng, giúp anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất có kiến tạo tại World Cup.

Kết thúc bảng L, với chiến thắng trước Panama, đội tuyển Anh giành ngôi đầu bảng với 7 điểm, Croatia nhì bảng 6 điểm và Ghana hạng ba với 4 điểm, đều giành 3 suất vào vòng 32 đội. Panama bị loại với 3 trận thua.