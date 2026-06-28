Nhận định bóng đá Algeria vs Áo: Cuộc chiến không khoan nhượng, tỷ số sít sao

Algeria muốn đòi lại "món nợ" ở Gijon

Algeria và Áo sẽ đối đầu ở lượt trận cuối bảng J, trong bối cảnh cả hai đội đều biết rõ rằng một kết quả hòa là đủ để đưa họ cùng nhau bước tiếp vào vòng knock-out World Cup 2026. Vào lúc này, cả Algeria và Áo đều đang sở hữu 3 điểm, lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Áo đang xếp trên Algeria vì nắm lợi thế về hiệu số bàn thắng bại, 0 so với -2. Do đó, nếu cuộc đối đầu này kết thúc với tỷ số hòa, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick sẽ nối gót Argentina lọt vào vòng loại trực tiếp với tư cách là đội nhì bảng, trong khi Algeria cũng sẽ đi tiếp khi chắc chắn nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Một trận hòa là đủ cho cả hai kéo dài hành trình tại World Cup 2026. Dù vậy, màn so tài này vẫn hứa hẹn hấp dẫn. Algeria đã phải chờ đợi suốt 44 năm để đòi lại món nợ này. Tại World Cup 1982 diễn ra ở Tây Ban Nha, Áo và Tây Đức được cho là đã "dàn xếp" với nhau trong một trận đấu diễn ra tại TP.Gijjon để loại Algeria.

Algeria có màn ngược dòng ngoạn mục trước Jordan ở lượt trận thứ hai vòng bảng ẢNH: REUTERS

Vụ việc tai tiếng được biết đến với cái tên "nỗi nhục Gijon". Đó là kỳ World Cup đầu tiên của Algeria, và họ đã khởi đầu bằng chiến thắng chấn động 2-1 trước người Đức. Chính vụ việc năm đó đã buộc FIFA phải đưa ra quy định đá cùng giờ cho lượt trận cuối cùng của vòng bảng.

Không một cầu thủ nào của đội tuyển Algeria hiện tại được sinh ra vào thời điểm các tiền bối của họ bị loại một cách đầy cay đắng khỏi World Cup 1982. Dù vậy, các cầu thủ Algeria chắc chắn đã được nghe nhiều về điều này. Bên cạnh đó, Algeria có động lực để đánh bại Áo. Nếu thắng đại diện châu Âu, "cáo sa mạc" (biệt danh của đội tuyển Algeria) sẽ tiến vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng J, đồng nghĩa rằng có thể chạm trán một đối thủ dễ thở hơn. Trong khi đó, một thất bại sẽ khiến đội tuyển Áo đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Trận Algeria vs Áo thuộc khuôn khổ lượt cuối bảng J diễn ra lúc 9 giờ ngày 28.6, theo giờ Việt Nam ẢNH: CMH

Dự đoán kết quả trận Algeria vs Áo

Nhiều trang bóng đá đánh giá Algeria và Áo cân sức cân tài vào thời điểm này. Với tính chất đối đầu giữa 2 đội tuyển, trận đấu này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

Ngoài những nhận định về một kết quả hòa, khả năng để trận đấu này được phân định thắng thua với cách biệt sít sao cũng khá sáng.

Dự đoán tỷ số: Algeria 2-1 Áo