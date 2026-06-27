Nhận định bóng đá Croatia vs Ghana: Thế trận chặt chẽ, khan hiếm bàn thắng

Croatia khó xuyên thủng hàng phòng ngự của Ghana

Đội á quân World Cup 2018 và hạng ba năm 2022 là Croatia vừa nhọc nhằn kiếm được chiến thắng 1-0 trước Panama ở lượt trận thứ hai, qua đó thắp lại hy vọng lọt vào vòng loại trực tiếp. Ở trận ra quân trước đó, đội bóng áo ca-rô đã nhận thất bại 2-4 trước đội tuyển Anh. Tại bảng L, Croatia hiện đứng thứ ba với 3 điểm và hiệu số -1, xếp sau Anh (4 điểm, hiệu số +2) và Ghana (4 điểm, hiệu số +1).

Lúc này, Luka Modric và các đồng đội cần đánh bại Ghana để đi tiếp với vị trí nhì bảng. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ. Trong khi đó, nếu chỉ hòa, Croatia vẫn có cơ hội lọt vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (đạt 4 điểm).

Luka Modric (10) và các đồng đội khó đánh bại Ghana ẢNH: REUTERS

"Những ngôi sao đen" (biệt danh của đội tuyển Ghana) dưới sự dẫn dắt của HLV Carlos Queiroz chơi thực dụng và khó lòng làm mãn nhãn các khán giả trung lập. Dù vậy, việc giữ sạch lưới liên tiếp 2 trận đã giúp đại diện châu Phi thu về 4 điểm. Kết quả này đã giúp họ sớm giành vé vào vòng 32 đội. Thậm chí, Ghana còn có cơ hội chiếm ngôi nhất bảng L nếu một kịch bản khó xảy ra trở thành sự thật: Ghana thắng Croatia, trong khi Anh không thắng Panama; hoặc Ghana và Anh cùng thắng, nhưng đội bóng châu Phi có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

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Đội tuyển Ghana luôn ưu tiên cho mặt trận phòng ngự. Lối chơi thực dụng đến mức tẻ nhạt của HLV Queiroz đang phát huy hiệu quả tối đa. Ngay cả hàng công hùng mạnh của đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel cũng bất lực trong việc xuyên phá khối phòng ngự lùi sâu kiên cố của đội bóng châu Phi. Harry Kane và các đồng đội chỉ có vỏn vẹn 3 cú sút trúng đích ở trận hòa với Ghana. “Những ngôi sao đen” nhiều khả năng sẽ không thay đổi cách tiếp cận này ở trận gặp Croatia, nhất là khi một kết quả hòa hoàn toàn có lợi cho họ.

Trận đấu Croatia vs Ghana diễn ra vào lúc 4 giờ ngày 28.6, theo giờ Việt Nam ẢNH: Chụp màn hình

Croatia không được kỳ vọng sẽ xuyên thủng được hệ thống phòng ngự kỷ luật của Ghana. Phần lớn trụ cột của HLV Zlatko Dalic đã bước qua sườn dốc sự nghiệp. Đoàn quân áo ca-rô cũng thiếu đi những nhân tố tấn công thực sự đẳng cấp để tạo đột biến trước đối thủ chơi chặt chẽ.

Dự đoán kết quả trận Croatia vs Ghana

Trận Croatia vs Ghana được đánh giá khó bùng nổ và khan hiếm bàn thắng. Khả năng màn so tài này khép lại với kết quả hòa là khá cao.

Một khả năng khác là trận đấu này sẽ được phân định thắng thua với 1 pha lập công duy nhất.

Dự đoán tỷ số: Croatia 0-0 Ghana