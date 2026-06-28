Nhận định bóng đá Jordan vs Argentina: Messi xô đổ kỷ lục, nhiều bàn thắng

Chênh lệch đẳng cấp giữa Jordan vs Argentina

Đội tuyển Argentina sẽ khép lại chiến dịch vòng bảng đầy thành công và mang đậm dấu ấn của Lionel Messi, khi họ đối đầu với đội bóng tân binh đã chính thức bị loại là Jordan.

Sau khi lập hat-trick giúp nhà đương kim vô địch thế giới vượt qua Algeria ở lượt trận mở màn, Messi tiếp tục lập một cú đúp vào lưới đội tuyển Áo. Thành tích này giúp Messi phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup của cựu danh thủ người Đức Miroslav Klose (16 bàn), qua đó vươn lên dẫn đầu với 18 pha lập công.

Messi hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng ẢNH: REUTERS

Trước lượt trận cuối, Argentina đã chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng J và sẽ chạm trán Cabo Verde ở vòng knock-out. Phía ngược lại, Jordan vẫn chưa có điểm số nào trong hành trình lần đầu tiên trải nghiệm sân chơi World Cup, dù họ đã ghi bàn trong cả hai trận đấu. Đội bóng châu Á nhận thất bại 1-3 trước Áo ở lượt trận đầu tiên, sau đó thua ngược Algeria 1-2.

Có một khoảng cách rõ rệt về đẳng cấp giữa hai đội, ngay cả khi Argentina dự kiến sẽ xoay tua mạnh mẽ và không đưa Lionel Messi vào đội hình xuất phát. Nhà đương kim vô địch đang đứng vị trí số 1 thế giới, trong khi tân binh Jordan xếp thứ 63.

Trận Jordan vs Argentina diễn ra lúc 9 giờ ngày 28.6, theo giờ Việt Nam ẢNH: CMH

Nếu HLV Scaloni xáo trộn đội hình như dự báo, đây sẽ là cơ hội cho một vài cầu thủ dự bị của đội bóng xứ tango thể hiện bản thân. Động lực đó, kết hợp với khát khao duy trì mạch chiến thắng của Argentina là quá đủ để đại diện Nam Mỹ đánh bại Jordan.

Sau khi chỉ thực hiện đúng một sự thay đổi người ở trận thắng Algeria và Áo, HLV Scaloni được khuyên nên thay đổi hàng loạt vị trí ở lượt trận cuối cùng. Lionel Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 5 bàn thắng, nhưng cần nhớ rằng ngôi sao 39 tuổi bước vào giải đấu này với lo ngại về chấn thương gân kheo. Do đó, đây có thể là thời điểm thích hợp để cho chân sút sinh năm 1987 nghỉ ngơi.

Dự đoán tỷ số: Jordan 0-2 Argentina