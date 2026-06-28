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Thể thao World Cup 2026

‘Ông trời’ khéo sắp lịch, Messi phá tiếp 2 kỷ lục World Cup đúng ngày Ronaldo ‘biến mất’

Giang Lao
Giang Lao
Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn trong 7 trận liên tiếp, với 4 trận ở Qatar 2022 khi cùng đội tuyển Argentina đăng quang, và 3 trận ở vòng bảng giải đấu năm 2026. 'Thật xuất sắc', theo Opta.

Kỷ lục tự đến với Messi

Messi thi đấu khoảng hơn 30 phút trong trận thủ tục Argentina gặp Jordan ở lượt cuối bảng J ngày 28.6, với mục đích duy trì nhịp độ và thể lực chuẩn bị cho trận vòng knock-out 32 đội gặp Cabo Verde lúc 5 giờ ngày 4.7. 

‘Ông trời’ khéo sắp lịch, Messi phá tiếp 2 kỷ lục World Cup đúng ngày Ronaldo ‘biến mất’- Ảnh 1.

Messi phá tiếp kỷ lục lịch sử World Cup, trong ngày người đồng nghiệp Ronaldo lu mờ

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ghi bằng pha sút phạt tuyệt đỉnh ở phút 80 giúp đội nhà giành trận thắng tỷ số 3-1. Các bàn còn lại do Lo Celso ghi phút 19 cũng từ quả sút phạt trực tiếp, và Lautaro Martinez phút 31 từ chấm 11 m. Al-Taamari là cầu thủ ghi bàn an ủi cho Jordan phút 55.

Bàn thắng ghi bằng sút phạt đã giúp Messi đi vào lịch sử World Cup khi anh là người đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp, bao gồm 4 trận ở Qatar 2022 khi cùng đội tuyển Argentina đăng quang ngôi vô địch. 

Đó là các trận từ vòng 16 đội (trận thắng Úc 2-1), tứ kết hòa Hà Lan tỷ số 2-2 và thắng sau loạt sút luân lưu. Trận bán kết trước Croatia thắng tỷ số 3-0 và trận chung kết trước đội tuyển Pháp (hòa 3-3, thắng luân lưu). Tại vòng bảng World Cup 2026, Messi cũng ghi bàn trong cả 3 trận gồm trước Algeria tỷ số 3-0, Áo tỷ số 2-0 và nay Jordan tỷ số 3-1.

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Tổng cộng hành trình 7 trận liên tiếp ghi bàn này, Messi đã ghi đến 11 bàn. Tại World Cup 2026, danh thủ vừa tròn 39 tuổi này đá chính 2 trận đầu và vào sân từ ghế dự bị ở trận còn lại, ghi đến 6 bàn. Một kỷ lục mới.

Messi hiện đã chính thức nâng tổng số bàn thắng ghi tại World Cup lên 19 bàn trong sự nghiệp, những người xếp sau có Mbappe và Klose (16 bàn). 

Trong pha ghi bàn thứ 19 trong lịch sử ở World Cup bằng pha sút phạt, cũng giúp Messi vào tốp 6 danh thủ ghi từ 2 bàn bằng sút phạt trực tiếp tại World Cup kể từ năm 1966, sau Pele, Rivellino, Teofilo Cubillas, Bernard Genghini và David Beckham. Anh cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn từ ngoài vòng cấm nhất, với 6 bàn (tính từ thời điểm Opta bắt đầu thống kê số liệu tại World Cup 1966) 

"Messi là người mới nhất gia nhập danh sách huyền thoại này, không thể tuyệt vời hơn!", hãng thống kê Opta bày tỏ.

Trong khi đó, với 6 bàn ghi tại World Cup 2026, Messi bỏ xa những "đàn em" còn lại trong danh sách cuộc đua, với Mbappe (Pháp), Vinicius (Brazil), Haaland (Na Uy) và Ousmane Dembele (Pháp) vừa gia nhập, đều có cùng 4 bàn.

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