Đội tuyển Hàn Quốc bị loại sớm khỏi World Cup 2026, xứ kim chi nổi giận

Cần cải tổ KFA

Sau khi Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với vị trí thứ ba tại bảng A, giành 3 điểm sau 1 chiến thắng và 2 thất bại, rồi xếp thứ 10 trong số 12 đội hạng 3, qua đó lỡ cơ hội vào vòng knock-out World Cup 2026. Sự thất vọng đã nhanh chóng lan rộng trên chính trường.

Đại diện của cả đảng cầm quyền Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) lẫn đảng đối lập chính Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đều yêu cầu tiến hành một cuộc rà soát toàn diện đối với KFA.

Nghị sĩ Park Beo-kye thuộc DPK là một trong những người đầu tiên lên tiếng. Trên trang Facebook cá nhân, ông thừa nhận đã kỳ vọng đội tuyển sẽ vượt qua vòng bảng vì lòng tự hào dân tộc. "Tôi đã hy vọng đội tuyển Hàn Quốc có thể lọt vào vòng 32 đội. Kết quả này cho thấy bóng đá Hàn Quốc không chỉ cần sửa chữa hay cải tổ, mà cần được tái thiết hoàn toàn", ông Park viết.

Dư luận Hàn Quốc đang rất bất bình với Son Heung-min và các đồng đội ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, những lời chỉ trích gay gắt nhất lại nhắm trực tiếp vào KFA và Chủ tịch Chung Mong-gyu. Nghị sĩ Song Young-gil của DPK thậm chí tuyên bố: "KFA chính là kẻ thù lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc".

Ông cho rằng thất bại tại World Cup 2026 thực chất đã được báo trước từ nhiều năm qua, đặc biệt kể từ thời điểm KFA quyết định bổ nhiệm Hong Myung-bo trở lại vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia vào tháng 7.2024.

Ông Song gay gắt: "Kết cục này đã được báo trước từ World Cup 2014. Quy trình bổ nhiệm HLV ngay từ đầu đã thiếu công bằng. Điều bóng đá Hàn Quốc cần nhất lúc này không phải chỉ là thay HLV, mà là cải tổ KFA. Chúng ta cần những thay đổi lớn để đưa bóng đá Hàn Quốc trở lại với người hâm mộ".

Thất bại được dự báo trước

Trên thực tế, việc bổ nhiệm HLV Hong Myung-bo đã trở thành chủ đề gây tranh cãi suốt 2 năm qua. Tháng 9.2024, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc từng triệu tập HLV Hong Myung-bo, Chủ tịch Chung Mong-gyu cùng nhiều lãnh đạo KFA để chất vấn về quá trình tuyển chọn HLV trưởng. Nhiều nghị sĩ khi đó cho rằng quy trình lựa chọn thiếu minh bạch và không bảo đảm tính công bằng.

Những tranh cãi ấy nay lại bùng phát mạnh mẽ sau thất bại ở World Cup. Ở phía đối lập, nghị sĩ Kim Seung-su của PPP cũng yêu cầu KFA phải chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển quốc gia. Ông Kim chia sẻ: "Từ năm 2024, tôi đã chỉ ra những bất cập trong quy trình bổ nhiệm Hong Myung-bo và yêu cầu KFA phải cải cách. Tuy nhiên, những cảnh báo đó đã bị bỏ ngoài tai. Giờ đây họ phải đối mặt với hệ quả đang bị dư luận chỉ trích dữ dội".

Nhiều khả năng HLV Hong Myung-bo sẽ phải rời ghế nóng sau World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Nghị sĩ này khẳng định nếu còn tham gia Ủy ban Thể thao Quốc hội, ông sẽ đề xuất tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện đối với hoạt động của KFA nhằm xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Sự giận dữ của giới chính trị phản ánh mức độ thất vọng rất lớn của người dân Hàn Quốc. Trước World Cup 2026, đội tuyển xứ kim chi được kỳ vọng sẽ ít nhất vượt qua vòng bảng, đặc biệt sau khi rơi vào bảng đấu không quá nặng với Mexico, Nam Phi và CH Czech.

Tuy nhiên, sau chiến thắng trước CH Czech ở trận ra quân, đội bóng của Hong Myung-bo lại để thua liên tiếp Mexico và Nam Phi. Những quyết định chiến thuật gây tranh cãi của nhà cầm quân 56 tuổi, cùng màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội tuyển, đã khiến áp lực đổ dồn lên cả ban huấn luyện lẫn KFA.