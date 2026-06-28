Giọt nước mắt Iran, không thua trận nào vẫn bị loại: Cay đắng và tàn nhẫn!

Iran vượt khó thế nào?

Nhìn lại toàn bộ hành trình vừa qua, World Cup 2026 có thể xem là một trong những giải đấu nhiều biến cố nhất lịch sử bóng đá Iran. Từ những tranh cãi liên quan đến thị thực, lịch trình di chuyển, điều kiện chuẩn bị cho đến những diễn biến nghiệt ngã trên sân cỏ, mọi thứ dường như đều chống lại đội bóng của HLV Amir Ghalenoei.

Iran đến Mỹ với mục tiêu lần đầu tiên giành vé vào vòng knock-out World Cup. Nhưng thay vì nói về bóng đá, họ dành phần lớn thời gian để giải quyết các vấn đề bên ngoài sân cỏ.

Ngay trước giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Iran liên tục phản ánh về những khó khăn liên quan đến thị thực và việc di chuyển giữa Mỹ và Mexico. Đội tuyển Iran không thể đóng quân theo kế hoạch tại Mỹ mà phải đặt đại bản doanh ở Tijuana (Mexico), sau đó liên tục vượt biên để thi đấu và tập luyện. Một số thành viên trong ban hậu cần cũng gặp khó khăn trong quá trình nhập cảnh.

Shoja Khalilzadeh ăn mừng hụt. Anh đưa bóng vào lưới Ai Cập, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị ẢNH: REUTERS

HLV Amir Ghalenoei nhiều lần công khai bày tỏ sự không hài lòng. Sau trận hòa Ai Cập ở lượt cuối, ông cho rằng đội tuyển Iran đã bị đối xử "rất thiếu công bằng" trong suốt giải đấu. Nhà cầm quân này khẳng định những khó khăn về hậu cần đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị và quá trình hồi phục của các cầu thủ.

Đội trưởng Mehdi Taremi còn sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ hơn. Anh mô tả đây là một "World Cup thảm họa", đồng thời đặt câu hỏi liệu Iran có thực sự được chào đón tại giải đấu hay không. Taremi cho biết đội tuyển phải đối mặt với các vấn đề về di chuyển, nhân sự hậu cần và lịch trình kéo dài suốt thời gian diễn ra giải đấu. Liên đoàn Bóng đá Iran đã phải khiếu nại lên FIFA về những vấn đề này nhưng gần như không thay đổi được gì.

Bi kịch trên sân cỏ

Những khó khăn trong khâu hậu cần dường như ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân của Iran. Trước đối thủ New Zealand vốn bị đánh giá yếu hơn, họ chỉ có được trận hòa 2-2. Đến cuộc đối đầu với Bỉ, họ chơi đầy nỗ lực và có 1 điểm. Hai trận hòa liên tiếp khiến Iran bước vào lượt cuối với áp lực rất lớn.

Trước Ai Cập, đội bóng Tây Á chơi đầy nỗ lực. Họ thậm chí đã nghĩ đến chiến thắng khi đưa được bóng vào lưới đối phương trong những phút cuối. Tuy nhiên, VAR xác định lỗi việt vị và bàn thắng không được công nhận. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, khiến Iran kết thúc vòng bảng với 3 điểm sau 3 trận hòa.

Iran đã ở rất gần vòng knock-out World Cup ẢNH: REUTERS

Trong thể thức mới của World Cup 2026, 24 đội nhất và nhì bảng giành quyền đi tiếp, bên cạnh 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Vì vậy, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại với Iran. Sau trận hòa Ai Cập, các cầu thủ Iran phải chờ kết quả ở những bảng đấu còn lại. Và rồi bi kịch xuất hiện theo cách đau đớn nhất.

Ở bảng J, trận đấu giữa Algeria và Áo diễn ra song song với cuộc đua của các đội hạng 3. Khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, Iran vẫn đang nằm trong nhóm giành vé đi tiếp. Nhưng bàn gỡ hòa 3-3 của Áo ở phút 90+6 đã thay đổi tất cả.

Kết quả này giúp Áo vượt lên, đồng thời làm xáo trộn bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba. Iran bị đẩy khỏi nhóm 8 đội hạng 3 xuất sắc nhất và chính thức bị loại. Đại diện Tây Á không thua bất kỳ trận nào, chỉ cách vòng knock-out đúng một bàn thắng và vài phút mà thôi.

Reuters mô tả đây là cái kết "đau đớn đến nghẹt thở" đối với bóng đá Iran, trong khi The Guardian nhận định Iran là một trong những đội tuyển phải chứng kiến số phận thay đổi tàn nhẫn nhất ở vòng bảng World Cup 2026.







