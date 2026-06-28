Bị loại đau đớn, đội tuyển Hàn Quốc giải tán ngay tại Mexico: Không có lễ đón ở quê nhà

Đội tuyển Hàn Quốc khép lại vòng bảng World Cup 2026 với thành tích chỉ thắng 1 và thua 2 trận tại bảng A. Sau thất bại 0-1 trước Nam Phi, đội bóng xứ kim chi phải trở về đại bản doanh ở Guadalajara (Mexico) để chờ kết quả từ các bảng đấu khác với hy vọng giành vé vớt vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 của CHDC Congo trước Uzbekistan (sáng 28.6) đã chính thức dập tắt cơ hội đi tiếp của đội tuyển từng đặt mục tiêu vào vòng 16 đội.

OSEN cho biết, các cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc cảm thấy rất thất vọng khi bị loại sớm. OSEN mô tả: "Không ai chấp nhận kết quả này. HLV Hong Myung-bo thậm chí đã tiến hành cuộc phỏng vấn tổng kết cuối cùng ở Mexico rồi giải tán đội tuyển mà không nói thêm một lời nào".

Đội tuyển Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng, không hoàn thành mục tiêu tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Sau 24 năm, KFA không làm bất kỳ lễ đón nào cho đội tuyển Hàn Quốc

Việc bị loại sớm khiến kế hoạch hồi hương của đội tuyển Hàn Quốc cũng đảo lộn hoàn toàn. Truyền thông Hàn Quốc cho biết chuyến bay thuê bao vốn được chuẩn bị cho hành trình sau vòng knock-out đã bị hủy bỏ. HLV Hong Myung-bo cùng 8 tuyển thủ gồm Kim Min-jae, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, Lee Kang-in, Cho Hyun-woo, Paik Seung-ho, Kim Moon-hwan và Seol Young-woo sẽ trở về trước vào ngày 30. Những cầu thủ còn lại, trong đó có đội trưởng Son Heung-min, sẽ tự trở về theo các lịch trình riêng.

Đáng chú ý, KFA thông báo sẽ không tổ chức lễ đón tiếp, không họp báo và không có nghi thức giải tán đội tuyển tại sân bay Incheon. Điều này đồng nghĩa toàn đội sẽ âm thầm rời sân bay ngay sau khi hạ cánh.

Đội tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup, HLV Hong Myung-bo hứng chỉ trích dữ dội

Đây được xem là động thái chưa từng có tiền lệ trong hơn 24 năm qua. Theo truyền thông Hàn Quốc, lần gần nhất đội tuyển quốc gia trở về từ một kỳ World Cup tổ chức ở nước ngoài mà không có bất kỳ sự kiện chính thức nào là chưa từng xảy ra kể từ sau World Cup 2002.

Ngay cả tại World Cup 2014 ở Brazil, khi Hàn Quốc bị loại với thành tích nghèo nàn và hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ, đội tuyển vẫn tổ chức lễ đón tiếp tại sân bay. Khi đó, HLV Hong Myung-bo và các cầu thủ thậm chí còn bị người hâm mộ ném kẹo truyền thống "yeot" như một cách thể hiện sự chế giễu.

Lần này, sức ép dành cho chiến lược gia 57 tuổi còn lớn hơn nhiều. Nhiều tờ báo Hàn Quốc đã dùng những từ ngữ rất nặng nề để chỉ trích HLV Hong Myung-bo sau thất bại ở World Cup 2026. Tờ OSEN cho rằng nhà cầm quân này thiếu trách nhiệm và "không đủ can đảm để đối mặt với sự phẫn nộ của người hâm mộ".

Sự tức giận của người hâm mộ không chỉ xuất phát từ kết quả chuyên môn. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng những phát biểu bị xem là đổ lỗi cho cầu thủ, cùng hàng loạt tranh cãi nội bộ trong suốt giải đấu, đã khiến hình ảnh đội tuyển quốc gia xuống thấp chưa từng thấy.

Đội tuyển Hàn Quốc vẫn đang chịu rất nhiều chỉ trích từ CĐV nước nhà ẢNH: REUTERS

Trong những ngày cuối cùng tại Mexico, đội tuyển Hàn Quốc liên tục đối mặt với các tin đồn bất ổn trong phòng thay đồ. Từ phản ứng của Kim Min-jae khi bị thay ra sân, những tranh cãi liên quan đến người đại diện của Seol Young-woo, cho đến các nghi vấn về sự đoàn kết của tập thể đều trở thành chủ đề nóng trên truyền thông.

World Cup 2026 cũng là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự. Chính vì vậy, việc Hàn Quốc vẫn không thể vượt qua vòng bảng bị xem là một thất bại đặc biệt nghiêm trọng. Mục tiêu vào vòng 16 đội lần thứ ba trong lịch sử đã tan thành mây khói, trong khi tương lai của HLV Hong Myung-bo đang bị đặt dấu hỏi lớn.