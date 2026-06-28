Tây Ban Nha tổn thất lớn về nhân sự, đối tác của Yamal cũng chấn thương nghiêm trọng

Đối tác của Yamal nhận tin dữ

Trong chiến thắng 1-0 trước Uruguay ở lượt trận cuối vòng bảng, Nico Williams được tung vào sân từ ghế dự bị nhưng không thể hoàn thành trận đấu trong trạng thái tốt nhất. Cầu thủ chạy cánh của Athletic Bilbao bị đau sau pha va chạm mạnh với tiền vệ Nicolas de la Cruz.

Kết quả kiểm tra y tế sau đó xác nhận Nico Williams bị tổn thương cơ háng bên phải. Theo báo Marca, mức độ chấn thương được đánh giá là khá nặng và khả năng trở lại thi đấu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tiến trình hồi phục trong những ngày tới.

Nico Williams (giữa) khả năng cao sẽ vắng mặt ở phần còn lại của World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Dù chưa bị loại khỏi World Cup 2026, cơ hội để Nico Williams tái xuất được xem là không mấy khả quan. Đây là cú sốc lớn với Tây Ban Nha bởi cầu thủ 23 tuổi được xem là đối tác ăn ý nhất của ngôi sao trẻ Lamine Yamal trên hàng công. Tốc độ, khả năng tạo đột biến và những pha bứt phá bên hành lang trái của Nico Williams luôn là vũ khí quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV De la Fuente.

Điều đáng lo ngại hơn là Nico Williams vừa trải qua một mùa giải đầy ám ảnh bởi chấn thương. Anh từng nghỉ thi đấu hơn 100 ngày trong màu áo Athletic Bilbao vì các vấn đề liên quan đến vùng háng, xương mu và gân kheo. Trước World Cup, cầu thủ này cũng chỉ được sử dụng với thời lượng hạn chế nhằm tránh tái phát chấn thương.

Sau khi biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương, Nico Williams đã đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội.

"Tôi lại bị chấn thương sau một năm đầy khó khăn. Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi", tuyển thủ Tây Ban Nha chia sẻ.

Cầu thủ 23 tuổi đồng thời không giấu được sự bức xúc khi cho rằng pha vào bóng của De la Cruz là không cần thiết và hoàn toàn có thể tránh được.

"Tôi lại bị chấn thương sau khi một đồng nghiệp hành động thiếu suy nghĩ vì sự thất vọng và bất mãn. Theo tôi, đó là một hành động không cần thiết và hoàn toàn có thể tránh được", Nico Williams viết.

Tây Ban Nha khủng hoảng nhân sự trước vòng knock-out

Không chỉ mất Nico Williams, Tây Ban Nha còn đối mặt nỗi lo lớn mang tên Yeremy Pino. Cầu thủ chạy cánh này bị chấn thương vai trong trận gặp Uruguay và ban đầu bị nghi gãy xương đòn.

Yeremy Pino va chạm ở trận gặp Uruguay và gãy xương đòn ẢNH: REUTERS

Kết quả chẩn đoán sau đó cho thấy Yeremy Pino bị bong gân khớp cùng vai. Dù tránh được kịch bản tồi tệ nhất, khả năng ra sân của cầu thủ này trong các trận đấu tiếp theo vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển chỉ được thay thế cầu thủ chấn thương đến 24 giờ trước trận đấu đầu tiên tại vòng bảng. Điều đó đồng nghĩa HLV De la Fuente không thể triệu tập người thay thế cho Nico Williams hoặc Yeremy Pino ở thời điểm hiện tại.

Tình hình càng trở nên đáng báo động khi Víctor Munoz cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cơ. Trong số các cầu thủ chạy cánh thực thụ của Tây Ban Nha, chỉ còn Yamal đủ khả năng thi đấu thường xuyên.

Trước nguy cơ khủng hoảng lực lượng, HLV De la Fuente nhiều khả năng sẽ phải sử dụng các tiền vệ tấn công như Alex Baena, Gavi, Dani Olmo hoặc Ferran Torres để trám vào hai hành lang cánh.