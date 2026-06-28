Đội tuyển Iran khép lại World Cup 2026 trong nỗi tiếc nuối lớn. Đại diện Tây Á hòa New Zealand, Bỉ và Ai Cập, kết thúc vòng bảng với 3 điểm nhưng vẫn không thể lọt vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Ở lượt cuối, Iran từng đưa bóng vào lưới Ai Cập nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì việt vị. Sau đó, bàn gỡ hòa 3-3 của Áo trước Algeria ở phút 90+6 đã làm thay đổi bảng xếp hạng các đội hạng ba, đẩy Iran xuống vị trí thứ 9 và chính thức bị loại. Reuters gọi đây là cái kết "đau đớn đến nghẹt thở", còn The Guardian nhận định Iran là một trong những đội tuyển chịu số phận nghiệt ngã nhất vòng bảng.

Đội tuyển Iran và Cabo Verde: 2 số phận trái ngược dù cùng bất bại ở World Cup 2026

Điều cay đắng hơn là Iran có thành tích giống Cabo Verde. Đại diện châu Phi cũng hòa cả 3 trận, nhưng vẫn giành ngôi nhì bảng H để lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out.

Cùng bất bại nhưng một đội đi tiếp, một đội phải về nước. Đó là sự khắc nghiệt của World Cup, nơi đôi khi khoảng cách giữa vinh quang và thất bại chỉ là một bàn thắng bị VAR từ chối, một pha lập công ở phút bù giờ hay đơn giản là cục diện khác nhau của mỗi bảng đấu.