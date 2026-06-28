Đội tuyển Argentina khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Jordan vào sáng 28.6 (theo giờ Việt Nam), trong trận đấu mà Lionel Messi chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn ghi bàn để tiếp tục nối dài chuỗi kỷ lục của mình.

Gần như mọi ánh mắt trên sân Dallas đều hướng về thời điểm Messi được tung vào sân. Khi siêu sao 39 tuổi xuất hiện ở hiệp 2, bầu không khí lập tức thay đổi. Và chỉ ít phút sau, anh đáp lại sự kỳ vọng bằng một cú đá phạt đẹp mắt, ghi bàn thắng thứ 6 sau 3 trận tại World Cup 2026 và nâng tổng số bàn thắng ở các kỳ World Cup lên con số 19.

Trước đó, HLV Lionel Scaloni đã mạnh dạn xoay tua tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát khi Argentina đã chắc chắn đứng đầu bảng J. Dù thiếu nhiều trụ cột, đội bóng Nam Mỹ vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Giovani Lo Celso mở tỷ số từ một tình huống đá phạt, còn Lautaro Martinez nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền trước khi Messi ấn định chiến thắng.

Messi và Argentina đã sẵn sàng, Cabo Verde liệu có viết tiếp chuyện cổ tích?

Điều đáng chú ý không nằm ở tỷ số, mà ở cách Argentina bước vào trận đấu. Khi tấm vé đi tiếp và ngôi đầu bảng đã được đảm bảo, Scaloni ưu tiên xoay tua lực lượng thay vì tung đội hình mạnh nhất. Messi được giữ trên ghế dự bị, nhiều trụ cột cũng được nghỉ ngơi để hướng tới vòng knock-out.

Đó là hình ảnh của một đội tuyển giàu kinh nghiệm, biết cách phân phối sức lực trong một giải đấu kéo dài. Argentina không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi như nhiều năm trước. Những Lo Celso, Lautaro Martinez, Julian Alvarez hay Nico Paz đều cho thấy họ sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm ghi bàn.

Tuy nhiên, Messi vẫn là người tạo ra khác biệt mỗi khi xuất hiện. Chỉ hơn 30 phút trên sân, anh tiếp tục ghi dấu ấn bằng một bàn thắng đẳng cấp, nhắc nhở rằng ở tuổi 39, anh vẫn là điểm tựa lớn nhất của đội tuyển Argentina.