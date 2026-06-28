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Bồ Đào Nha tự làm khó mình: Ronaldo đối mặt hành trình khắc nghiệt nhất World Cup
Video World Cup 2026

Bồ Đào Nha tự làm khó mình: Ronaldo đối mặt hành trình khắc nghiệt nhất World Cup

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Hòa Colombia ở lượt cuối, Bồ Đào Nha đánh mất ngôi đầu bảng K và tự đẩy mình vào nhánh đấu đầy rẫy ứng viên vô địch. Quan trọng hơn, màn trình diễn thiếu thuyết phục từ vòng bảng đang khiến người hâm mộ có lý do để lo lắng.

Bồ Đào Nha đã giành vé vào vòng knock-out trước lượt cuối bảng K, nhưng trận hòa 0-0 trước đội tuyển Colombia khiến họ chỉ đứng nhì bảng và rơi vào nhánh đấu rất nặng.

Ở vòng 32 đội, Seleccao sẽ gặp đội tuyển Croatia. Nếu đi tiếp, họ nhiều khả năng chạm trán đội thắng trong cặp đội tuyển Tây Ban Nha - đội nhì bảng J. Xa hơn, Hà Lan, Đức và Pháp cũng nằm cùng nhánh, khiến hành trình tiến sâu trở nên đầy thử thách.

Bồ Đào Nha tự làm khó mình: Ronaldo đối mặt hành trình khắc nghiệt nhất World Cup

Không chỉ nhánh đấu, phong độ của Bồ Đào Nha cũng gây lo ngại. Sở hữu dàn sao chất lượng như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Vitinha, nhưng ngoài chiến thắng trước Uzbekistan, đội bóng của HLV Roberto Martinez đều gặp nhiều khó khăn trước CHDC Congo và Colombia.

Bồ Đào Nha vẫn kiểm soát bóng tốt, song lối chơi thiếu đột biến và phụ thuộc nhiều vào các cá nhân. Nếu không cải thiện khi bước vào vòng loại trực tiếp, Seleccao hoàn toàn có thể phải dừng bước sớm trước những đối thủ giàu kinh nghiệm.

Với Ronaldo, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng. Muốn tiến xa, anh và các đồng đội sẽ phải vượt qua liên tiếp những ứng viên vô địch ngay từ những vòng đấu đầu tiên của giai đoạn knock-out.

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